»Wollen Wut der Leute gezielt aufgreifen«

Christoph Soeder/dpa-Zentralbild/dpa Nazigegner protestieren gegen Aufmarsch zum »Tag der Nation« des rechten Bündnisses »Wir für Deutschland« (Berlin, 3.10.2018)

Sie wollen sich nicht an den offiziellen Feierlichkeiten zum »Tag der Deutschen Einheit« am Donnerstag in Kiel beteiligen, sondern rufen zum Protest auf. Sehnen Sie sich nach der Zeit zweier deutscher Staaten zurück?

Wir fokussieren nicht unbedingt auf die Auseinandersetzung mit der DDR. Sondern wir befassen uns eher mit dem, was die sogenannte Wiedervereinigung an sozialen und politischen Verwüstungen losgetreten hat. Mit dem Bündnis positionieren wir uns klar gegen das heutige wiedervereinigte, kapitalistische Deutschland. Wir wollen über Sozialismus reden, darin sind wir uns einig.

Sie wollen Ihrem Aufruf zufolge auch über das Bürgerfest ziehen. Ist das als Störaktion angelegt?

Mit unserer Demonstration stehen wir in Opposition zum millionenschweren Spektakel, für das bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Es geht uns nicht darum, zu stören. Wir wollen die Leute, die zum Bürgerfest kommen, dafür sensibilisieren, dass der 3. Oktober aus unserer Sicht kein guter Tag zum Feiern ist.

Es soll um 11 Uhr morgens nahe des Hauptbahnhofs losgehen. Die Stoßrichtung ist vor allem der offizielle Festakt in der »Sparkassen-Arena«, wo auch bundespolitische Prominenz erwartet wird. Die wollen dort ihren historischen Sieg über die DDR zelebrieren. Auf dem Bürgerfest angekommen, wollen wir dort unsere Kritik vermitteln.

Wer ist in Ihrem Bündnis organisiert?

Bei uns kommen verschiedene soziale und politische Gruppen zusammen, vor allem aus der radikalen Linken. Vom antirassistischen und antifaschistischen Spektrum bis hin zur Klimabewegung ist alles bei uns vertreten. Es ist ein Zusammenschluss lokaler und regionaler Initiativen. Wir mobilisieren aber in ganz Norddeutschland. Auch suchen wir den Kontakt mit Gruppen, die in Ostdeutschland versuchen, eine Gegengeschichtsschreibung aus linker Perspektive zu entwerfen – jenseits des Rechtsrucks auf der einen und der neoliberalen, herrschenden Geschichtsschreibung auf der anderen Seite.

An wen richtet sich Ihr Protest?

Das ist ein weites Feld an Betroffenen: Hartz-IV-Bezieher, Opfer der europäischen Austeritätspolitik in Griechenland, die Angehörigen der Mauertoten an der Festung Europa, die Opfer des Neonaziterrors im Nachklang der sogenannten Wende bis hin zu den Betroffenen der Deindustrialisierung in den »Neuen Bundesländern« und der Treuhand-Verbrechen. Wir wollen diese Gruppen zusammenbringen und jeweils sichtbar machen.

Auch die AfD spricht die Menschen über deren Betroffenheit an.

Uns geht es darum, keine Ressentiments zu bedienen, sondern das Gemeinsame zu betonen. Die jeweils eigene Betroffenheit soll in Verbindung gebracht werden mit der von anderen. Wenn dieses Verhältnis zustande kommt und jemand aus einer ostdeutschen Kleinstadt die eigene Lage infolge der Deindustrialisierung in Einklang bringen kann mit dem Schicksal beispielsweise einer griechischen Rentnerin oder aber auch von jemandem, der die Flucht über das Mittelmeer überlebt hat, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Das ist, was wir unter Klassensolidarität verstehen.

Das Motto Ihrer Demonstration lautet »Wut verbindet, Deutschland spaltet«. Fehlt es in der Gesellschaft an Wut?

Mit dem Motto wenden wir uns gegen den offiziellen Slogan der Einheitsfeierlichkeiten »Mut verbindet«. Es gibt bei den Betroffenen ein ausgeprägtes Bewusstsein für das nicht eingehaltene Versprechen »blühender Landschaften«. Wut und Frustration angesichts der tatsächlichen Verwüstung auf dem Gebiet der einstigen DDR haben daher große Berechtigung. Doch diese Wut muss die richtige Stoßrichtung haben. Bisher konnten vor allem rechte Kräfte sie erfolgreich binden. Deshalb wollen wir die Wut der Leute gezielt von links aufgreifen.

Wie müsste der 3. Oktober als Jahrestag aus Ihrer Sicht begangen werden?

Bestenfalls überhaupt nicht. Für uns ist dieser Tag höchstens ein negativer Bezugspunkt. Und angesichts der gegenwärtigen politischen Kräfteverhältnisse versuchen wir, die notwendige Kritik am Anlass für diesen gesetzlichen Feiertag ins Bürgerfest und damit in die Menge zu tragen.