Wer beherrscht Deutschland?

Die Frage, so liest man in der Ankündigung, soll provozieren. Ist Angela Merkel mächtiger als der Chef eines Dax-Unternehmens? Wer bestimmt die Geschicke einer Stadt stärker: Der gewählte Bürgermeister oder der Unternehmer, der mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen droht und sein Sponsoring einstellt, wenn die Stadt seine Forderungen nicht erfüllt? Wie kann eine Gewerkschaft in Zeiten der Globalisierung noch Druck auf einen Firmenchef ausüben und die Interessen der Beschäftigten durchsetzen?

Das Erste, 20.15 Uhr

Bronco Billy

Hier sind die Verhältnisse brutal – USA eben. Bronco Billy McCoy ist der Leiter einer reisenden Wildwest-Show-Truppe, die mehr schlecht als recht über die Runden kommt. Als dann auch noch Broncos Assistentin während einer Aufführung am Bein verletzt wird und daraufhin kündigt, gerät die Truppe in Bedrängnis. Dann aber lernt Bronco Antoinette Lily kennen, eine attraktive Millionenerbin, die von ihrem Ehemann verlassen wurde. USA 1980.

Arte, 20.15 Uhr

Fakt ist! Aus Magdeburg

Ohne Abschluss – Warum so viele die Schule nicht schaffen

Gute Frage. Ohne Hauptschulabschluss aus der Schule – das ist ein echtes Problem. Im bundesweiten Vergleich gehören Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den Ländern mit den höchsten Abbrecherquoten. Sachsen-Anhalt ist das Schlusslicht. Die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss liegt hier bei zehn Prozent. Ursachen sind vor allem gravierende soziale Probleme: Armut, Elternhäuser, die nicht in der Lage sind, sich ausreichend um ihre Kinder zu kümmern, daraus resultierende Folgen wie Süchte oder übermäßiger Medienkonsum. Elternvertreter und Sozialarbeiter sind bei der TV-Diskussion zu Gast.

MDR, 22.05 Uhr

Der Mordfall Lübcke und rechter Terror in Deutschland

Die Dokumentation zum Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke beleuchtet die engen Verbindungen, die der mutmaßliche Haupttäter in die extrem rechte Szene hatte. Jahrelang beging er Gewalttaten gemeinsam mit anderen militanten Neonazis – bis er sich scheinbar zurückzog. D 2019

Das Erste, 22.45 Uhr