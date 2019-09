jW

Schlechte Werbung

Zu jW vom 20.9.: »Klassenkeile für Klimakiller«

Das Titelbild vom 20. September finde ich daneben. Greta Thunberg zum Pippi-Langstrumpf-Verschnitt zu machen, finde ich eine Missachtung gegenüber den »Fridays for Future«. Dass die Kumpane von Pippi auf dem Foto mit Knarren rumfuchteln, finde ich auch nicht besonders witzig. Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Verballhornung Freunde unter den Demoteilnehmern gewonnen haben. Wir haben in Bremen 500 Freiexemplare der jW verteilt. Wie schade, dass das Titelbild so blöd ist.

Barbara Heller, Bremen

Gute Bildung

Zu jW vom 21./22.9.: »Nicht nur ›Fridays for Future‹«

Die junge Welt unterstützt Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit, guter Bildung für alle und internationale Solidarität. Daher bekamen die Teilnehmer unseres Jubiläumskongresses vom 19. bis 21. September an der Fritz-Karsen-Schule in Berlin-Neukölln Freiexemplare der Zeitung überreicht. Schließlich stehen wir genau für diese Werte. Vor 50 Jahren starteten die ersten Gesamtschulen in Westdeutschland, vor 50 Jahren wurde die »Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule« (GGG) zur Begleitung dieser Entwicklung gegründet. Diesen doppelten Anlass haben wir genutzt, das Erreichte einzuordnen und die weitere Entwicklung zu diskutieren (…). Das mehrgliedrige Schulsystem, das dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche aufgrund ihrer Herkunftsfamilien bestimmten Schulen zugeordnet werden, steht in krassem Gegensatz zum Grundgesetz und der UN-Behindertenrechtskonvention. In Berlin ist derzeit gut nachweisbar, dass das gegliederte System Teil des institutionalisierten Rassismus ist, dass Arme an bestimmten Schulen bzw. Schularten und »natürlich« Menschen mit Behinderung sowie Menschen aus Familien, die eher bildungsfern sind, stärker vertreten sind als beispielsweise an den Gymnasien. Die aktuellen gesellschaftlichen Probleme (Migration/Integration, Inklusion, Globalisierung …) schlagen sich in der schulischen Arbeit nieder. Aussondernde, trennende Schulen (private, Gymnasien, Sonderschulen) entziehen sich durch ausgewählte Schülerschaft teilweise diesen Herausforderungen. Nur durch die Einführung einer gemeinsamen, inklusiven Schule für tatsächlich alle Kinder kann diese Gemengelage aufgelöst werden. Die Schulen sind gefragt, sich zu bewegen. Nicht die Kinder müssen zum Angebot passen, sondern das Angebot muss allen Kindern gerecht werden. Damit das auch allen Schulen möglich ist, müssen Bildungsausgaben höher sein als z. B. Rüstungsausgaben. Es kann nicht sein, dass einem Gymnasium, welches Kinder mit besonderem Förderbedarf aufnehmen will, verweigert wird, die Klassengrößen zu senken. (…) Es kann nicht sein, dass es immer noch Schulen gibt, die nicht barrierefrei sind. Es kann nicht sein, dass Schulen sich gezielt Schüler aussuchen bzw. »unpassende« Schüler nach einem Probejahr rausschmeißen. Es kann nicht sein, dass Kinder die Schule wechseln müssen, weil die personelle Betreuung nicht gesichert werden kann. Die »gesellschaftsbildende Kraft« der schulischen Strukturen und Abläufe bzw. deren individuelle und gesellschaftliche Wirkungen und Nebenwirkungen waren zentrales Thema des Kongresses an der Fritz-Karsen-Schule und sollten zentrales Thema aller parteipolitischen Debatten sein.

Josefa Erzberger, per E-Mail

Vorbild für alle

Zu jW vom 24.9.: »Ein Held, der bleibt«

Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, der große Kosmonaut und aufrichtige Verteidiger der sozialistischen Werte seines Vaterlandes, vor allem aber der bei allem Ruhm stets bescheiden gebliebene, sympathische Mensch, der gerade deshalb von den Bürgern der DDR nicht nur verehrt, sondern geliebt wurde, ist tot. Im Westen war er in der Bevölkerung weitgehend unbekannt, stammte er doch aus dem kommunistischen »Unrechtsstaat«. Doch nun, dreißig Jahre nach dem Ende des Friedensstaates, schmücken sich auch westliche Medien gerne mit seinem Namen. (…) Ich habe leider Sigmund Jähn nie persönlich kennengelernt, aber wenn ich an ihn denke, fällt mir ein Wort Otto Grotewohls ein, aus seinem »Brief an die deutsche Jugend«: »Was du hast, kannst du verlieren, was du bist, nicht.« Zuletzt Generalmajor der NVA, wurde Jähn 1990 vom letzten »Verteidigungsminister« der DDR, Rainer Eppelmann, entlassen als »in fremden Streitkräften Gedienter«. Er widmete sich dann im »Sternenstädtchen« bei Moskau der Ausbildung europäischer Astronauten und wurde auch dort von allen geschätzt und verehrt. (…) Sigmund Jähn wird nicht nur bei den Menschen in Erinnerung bleiben, die ihn persönlich kannten, sondern bei allen, für die er als Mensch ein Vorbild ist.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Kritik verboten

Zu jW vom 26.9.: »Vereint gegen links«

Wenn die EU sich auf den antikommunistischen Konsens, wie ihn die Resolution des Europaparlaments und die Hardliner fordern, einigt, wird das einen gefährlichen Einschnitt in die Meinungsfreiheit darstellen, denn ein Verbot von Symbolen jener Kräfte, die Auschwitz befreiten, wäre unausweichlich. Es würde darüber hinaus nicht nur Auswirkungen auf die Geschichtsschreibung haben, sondern auch auf elementare Entwicklungen philosophischer und politischer Natur. In einer Zeit, in der der Kapitalismus, bedingt insbesondere durch die Klimakatastrophe, an seine Grenzen gelangt, wirkt dieser Antrag wie ein Rettungsring (…). In den Punkten 17 und 18 zeigt man sich besorgt, dass »nach wie vor (kommunistische) Symbole totalitärer Regime« in der Öffentlichkeit gezeigt werden können, und man fühlt sich unwohl bei der Tatsache, dass es »noch immer Denkmäler und Gedenkstätten gibt«, welche solche »Regime« »verherrlichen«. Will man dann Erinnerungen an antifaschistische Kämpfer verbieten und aus dem Gedächtnis tilgen, weil sie später Bürger der Sowjetunion, der DDR oder der Volksrepublik Polen waren? Das wird zwangsläufig darauf hinauslaufen. Das Ziel ist es, legitime Kritik am Kapitalismus und den Verweis auf Alternativen zu kriminalisieren und zu verbieten. (…)

Elisa Nowak, per E-Mail