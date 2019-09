1.500 Menschen bei Demonstration in Erfurt

Das agrarpolitische Bündnis »Wir haben es satt!« teilte zur gleichnamigen Demonstration am Sonnabend in Erfurt mit:

1.500 Menschen zogen bei einer Demonstration für die Agrarwende durch die Erfurter Innenstadt. 51 Bauern und Bäuerinnen waren mit ihren Traktoren aus ganz Thüringen angereist, um ein klares Zeichen für eine neue zukunftsfähige Landwirtschaftspolitik zu setzen. Sie führten den Demonstrationszug an. Auf Initiative der »Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft« Mitteldeutschland (AbL) hatten 18 Thüringer Verbände zur »Wir haben es satt!«-Demonstration aufgerufen, die unter dem Motto stand: »Du hast die Wahl: enkeltaugliche Landwirtschaft jetzt! – Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung, für Klimagerechtigkeit und gutes Essen!« Bei der Abschlusskundgebung standen die Landwirtschaftsexperten von CDU, SPD, Die Linke sowie Bündnis 90/Die Grünen den Organisatoren Rede und Antwort. »Die bäuerliche Landwirtschaft erfährt auch in Thüringen die volle Unterstützung der Zivilgesellschaft«, freut sich Michael Grolm, Berufsimker und Landesvorsitzender der AbL. »Der Ausverkauf der Landwirtschaft an Investoren muss endlich gestoppt werden. Wir brauchen junge, kreative Betriebe in der Landwirtschaft, die den zunehmenden Bedarf an hochwertigen und regionalen Lebensmitteln decken können.« (…)

Zum heutigen Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht in Dresden gegen mutmaßliche Mitglieder der Vereinigung »Revolution Chemnitz« erklärte Kerstin Köditz, in der Fraktion von Die Linke des Sächsischen Landtags zuständig für antifaschistische Politik:

Vor uns liegt ein bedeutsamer Prozess. Die Gruppe »Revolution Chemnitz« ist nach der »Oldschool Society« und der »Gruppe Freital« bereits die dritte rechtsterroristische Vereinigung, die in Sachsen seit der Enttarnung des NSU ausgehoben wurde. Schon das, was bisher bekannt wurde, ist äußerst beunruhigend: Die mutmaßlichen Mitglieder sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben. Medienberichten zufolge förderten die Ermittlungen auch Chat-Verabredungen zur »Jagd« auf Ausländer zutage – Szenen, die sich vor gut einem Jahr in Chemnitz dann tatsächlich abspielten. Die gedankenlose Beschwichtigung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) im Landtag (»Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd«) ist damit faktisch widerlegt.

Vom Prozess erwarte ich mir nun vor allem Aufschluss über die Vernetzung der militanten Neonaziszene, die in den vergangenen Jahren immer wieder im Freistaat zutage trat und die zu zerschlagen bisher offensichtlich nicht gelungen ist. »Revolution Chemnitz« kam nicht aus dem Nichts: Mehrere mutmaßliche Mitglieder waren schon sehr lange einschlägig bekannt. Sie sollen teils der verbotenen Neonazigruppierung »Sturm 34« angehört haben und zudem bis zuletzt mit einer Reihe weiterer Personen aus dem Umfeld dieser Schläger-Kameradschaft vernetzt gewesen sein – ein Gewaltpotential, das »Revolution Chemnitz« hätte abrufen können, wenn die Gruppe nicht vorher aufgeflogen wäre. Auf meine Nachfragen zu Nachfolgeaktivitäten von »Sturm 34« gab sich die Staatsregierung jedoch immer wieder ahnungslos (zuletzt: Drucksache 6/16118).