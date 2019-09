Sand in die Augen

Osman Orsal/REUTERS Protest vor dem saudiarabischen Konsulat in Istanbul (5.10.2018)

Der saudi-arabische Kronprinz Mohammed Bin Salman hat offenbar mit Einschränkungen die politische Verantwortung für den Mord an dem Regimekritiker Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) übernommen. So zumindest klingt es in einem Trailer des Politmagazins »Frontline«, den der öffentlich-rechtliche US-Sender PBS auf seiner Homepage teilte. Für Dienstag ist die gesamte Dokumentation über den Thronnachfolger ankündigt.

»Es geschah unter meiner Verantwortung«, sagte der Kronprinz, auch wenn er nicht in das Komplott eingeweiht gewesen sei. Er könne eben nicht alles mitbekommen: »Wir haben 20 Millionen Menschen. Wir haben drei Millionen Regierungsangestellte.« Er wisse auch nicht immer, wer, wann, welche Flugzeuge benutze. »Ich habe dafür Offizielle, Minister, die diese Dinge verfolgen, und sie sind verantwortlich.«

In dem Trailer ist der Prinz nicht im O-Ton zu hören, seine Aussagen sind nur eingeblendet. Außerdem stammen die Äußerungen vom Dezember letzten Jahres. Das Gespräch fand laut »Frontline«-Journalisten Martin Smith in der Nähe von Riad statt, am Rande eines Rennens für Elektroauto, anscheinend ohne Kamera und Aufnahmegerät.

Vielleicht kommt die Sendung aber auch zwei Tage zu spät, denn der US-Sender CBS kündigte für den gestrigen Sonntag ein 60minütiges Interview mit Mohammed Bin Salman an. Möglicherweise hat der designierte König dort nach jW-Redaktionsschluss seine Aussagen vom Dezember wiederholt.

Der Ruf des saudischen Königreichs war noch nie besonders gut, wenn es um die Presse- und Meinungsfreiheit ging oder die Einhaltung der Menschenrechte im allgemeinen. Aber in der vergangenen Zeit häuften sich die negativen Berichte über die Golfmonarchie, nicht nur was den Umgang mit Oppositionellen, sondern auch den grausamen Krieg gegen den Jemen und seine Zivilbevölkerung anbelangt.

Am Donnerstag scheiterte Saudi-Arabien vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf mit dem Versuch, eine Untersuchung über Menschenrechtsverletzungen im Jemen-Krieg abzubrechen. Von den 47 stimmberechtigten Staaten schlugen sich nur ein Dutzend auf die Seite des zahlungskräftigen Golfstaats. 22 verweigerten ihm die Gefolgschaft. Der Rest enthielt sich.

Der saudiarabische Botschafter bei der UNO in Genf, Abdul Asis Al-Wasil, unterstellte am Donnerstag den Experten die Absicht, die Ansarollah (»Hu­this«) legitimieren zu wollen. Der Bericht sei »voller Fehler«, zitierte ihn die New York Times.

Nach Ansicht der US-Zeitung zeigt das Ergebnis, dass auch die uneingeschränkte Rückendeckung durch die USA unter Präsident Trump nicht die Kritik an Saudi-Arabien und dem Kronprinzen verstummen lasse. Der Einfluss auf den Menschenrechtsrat ist ohnehin gesunken, nachdem Washington das Gremium aus Protest gegen seine angeblich einseitige Haltung gegenüber Israel verlassen hat.

»Es ist eine diplomatische Wirklichkeitsüberprüfung. Es zeigt, dass Saudi-Arabien nicht so mächtig und einflussreich ist, wie es gerne glaubt«, analysiert Marc Limon von der »Universal Rights Group«, einem sogenannten Thinktank mit Sitz in Genf, in der New York Times. Das schlechte Image behindert Riad bei der Suche nach Verbündeten im eskalierenden Konflikt mit dem Iran und nach Investoren, die Saudi Arabien helfen sollen, seine Abhängigkeit vom Erdöl zu verringern.

Der designierte Thronnachfolger Mohammed Bin Salman, auch als »MBS« bekannt, war vor ein paar Jahren im Westen noch der große Hoffnungsträger für eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung in Saudi-Arabien. Zunächst schien er die Erwartungen zu erfüllen. Er ließ Kinos wieder öffnen, erlaubte Frauen das Autofahren. Heute ist aber klar: Mit der homöopathischen Dosis an neuer Freiheit streute der Kronprinz der Welt Sand in die Augen.

Wie unter anderem der US-Sender CNBC am Donnerstag online berichtete, beabsichtigen die USA, zwei Patriot-Raketenabwehrsysteme nach Saudi-Arabien zu verlegen und ein System mit dem Namen »Terminal High Altitude Area Defense« (THAAD). 200 Frauen und Männer aus den USA werden für die Bedienung und die Instandhaltung vor Ort verantwortlich sein. Die Abwehrraketen sollen weitere Angriffe auf die wichtigen Ölraffinerien verhindern. Den einen oder anderen Flugkörper mag das System abfangen können, gegen die im Moment auf Saudi Arabien niederprasselnde Kritik bietet auch Patriot keinen Schutz.