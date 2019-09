Gebäude besetzt

RubyImages/F. Boillot

Im Rahmen der »Tu mal wat«-Aktionstage haben Aktivisten am Sonnabend in Berlin-Lichtenberg ein Haus in der Frankfurter Allee besetzt. Das leerstehende Gebäude gehört nach Angaben der Gruppe »Besetzen« der »Berliner Immobilienmanagement GmbH« (BIM). Im Laufe des Tages seien 400 Menschen an der Besetzung beteiligt gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Nach gescheiterten Verhandlungen mit dem BIM-Geschäftsführer habe man das Haus am frühen Sonntag morgen »selbstbestimmt verlassen«. (jW)