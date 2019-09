An einem Strang

jW

Unter dem Titel »Der Narr macht Ernst« schrieb Spiegel-Redakteur Alexander Kühn: »Jan Böhmermann hat sich vom Entertainer zum politischen Aktivisten gewandelt. Er wurde so zur Ikone der Linken und zur Hassfigur der Rechten – doch wie witzig kann eine moralische Instanz noch sein?« Im Heft behauptet Kühn weiter, es sei »die Mischung aus Komik und Ernst, die Böhmermanns Kunst« ausmache. Zuletzt habe er »vor allem als politischer Aktivist von sich reden gemacht«. Kühn führt die Bewerbung des Komikers, der auf ZDF Neo seit 2013 die Show »Neo Magazin Royale« moderiert, für den SPD-Vorsitz als Beleg an.

So wird aus Unfug Unfug hoch zwei. Das ist Spiegel-Strickmuster. Die Zeitschrift ist ein wöchentliches Märchenblatt mit zum größten Teil frei erzählten Geschichten, die vor allem nichts Beunruhigendes zu enthalten haben. Es bedurfte nicht des »Reporters« Claas Relotius, um zu wissen, dass das Spiegel-System das geistige Biedermeier repräsentiert, in dem sich die Bundesrepublik seit ihrem vermeintlichen Sieg über den Kommunismus befindet: Wirklichkeit darf vorkommen, aber nur unter stramm deutschtümelndem Wortschwall. Ein schönes Beispiel dafür brachte der Spiegel am Dienstag mit einem Sonderheft zu »30 Jahre Mauerfall« heraus, in dem laut Untertitel erörtert wird, »Warum es uns so schwerfällt, ein Volk zu werden«. Wer solche Sorgen hat, dem kann nur die AfD noch helfen. Der Spiegel wirbt für das Heft mit Sätzen wie: »Darin finden sich auch unbequeme Stimmen, etwa die des Dichters und Liedermachers Wolf Biermann.« Diesem besten von wenigen Freunden der Kanzlerin fehlte, wie er 1992 im Spiegel bekannte, seinerzeit ein »Hängt das Pack auf!« für DDR-Politiker. Heute jubeln AfD-Abteilungen, wenn ein CDU-Politiker von einem Faschisten erschossen wird, und so – »Wende 2.0« – gewissermaßen den Biermann von 1992 vollenden. Business as usual.

Redakteur Kühn betreibt das Geschäft mit und doziert, der AfD-Aufstieg falle nicht zufällig mit dem Böhmermanns zusammen: »Je mehr die Rechtspopulisten auf einen Schlussstrich unter die Nazizeit drängen, desto gründlicher will er aufarbeiten.« Bisher hatte die AfD im wesentlichen einen Programmpunkt: Migranten raus – alle Probleme gelöst. Das Vorbild des deutschen Faschismus drängt sich da auf. Kühn schreibt aber nichts von Migrantenphobie, sondern wirft Böhmermann vor: »Er redet über AfD-Politiker, aber nicht mit ihnen. In seine Sendung lässt er sie nicht hinein. Er findet auch, sie sollten nicht in politische Talks eingeladen werden.« Was, lässt sich ergänzen, die Frank Plasberg, Anne Will, Maybritt Illner usw. überreichlich besorgt haben. Die AfDler sind schließlich welche von »uns«, ihre Führungskräfte kommen aus dem Milieu, in dem sich höchstbezahlte Kopflanger hierzulande bewegen. Für Kühn sind Tatsachen aber so unwichtig wie für Relotius, er hält Böhmermann vor: »Das Argument, dass es sich um gewählte Volksvertreter handelt, lässt er nicht gelten.« Recht hat der Spiegel-Mann: Wenn die AfD wie einst der »Führer« Frieden propagiert (womöglich wie der nur haarscharf dem Friedensnobelpreis entgeht) und gleichzeitig für die NATO Reklame macht, dann gehört sie an der Seite der etablierten Kriegsparteien CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP ins Geschwätz-TV. Deren Standardlügen, mehr Rüstungsexport bringe »Stabilität«, und Krieg sei Frieden, haben die auch drauf. Spiegel-Kühn reicht das aber noch nicht. Er klagt an: »Böhmermann will bestimmen, wer in Deutschland mit am Tisch sitzen darf. Und wer nicht.« Das darf aber nur der Spiegel, z. B. entscheiden, wer aufgehängt werden soll, und wer nicht. Die Zeit ist reif. Wenn »Drecksfotze« keine Beleidigung einer Politikerin ist (Landgericht Berlin, 19. September 2019), dann müssen Spiegel und AfD an einem Strang ziehen.