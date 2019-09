CCC Filmkunst/Eléphant Production S.A./Films A2 (TF1)/arte Elsa Wiener bangt um das Leben ihres Mannes, den die Nazis in ein KZ deportiert haben: »Die Spaziergängerin von Sans-Souci«

Blickpunkt Sport

Diese Ankündigung ist eine ­Ausnahme. Aber dieses Spiel im, wie wir heute sagen, Free-TV zu sehen, da kann man schlecht widerstehen: Fußball dritte Liga live. TSV 1860 – 1. FCK. Ein Fußballklassiker. Der Saisonstart für beide Teams nicht optimal, die Roten Teufel gegen die Blauen.

BR, Sa., 14 Uhr

Generationen-Wende

Geschichten aus der Ost-BRD

30 Jahre nach der Öffnung der Grenze gibt es immer noch viele Vorbehalte im Osten gegen den Westen, aber auch umgekehrt. Kulturschaffende berichten in der Doku über ihre Erfahrungen zu diesem Thema, aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Der Schaden ist nunmal angerichtet, über 30 Jahre hinweg. Solange wird es wohl auch dauern, bis die Sache wieder ins Lot kommt. Wenn sie das denn tut.

3sat, Sa., 19.15 Uhr

Berlin – Schicksalsjahre einer Stadt: Das Jahr 1983

Udo Lindenberg tritt im Palast der Republik auf. Die Organisatorin Elke Bitterhof erzählt von seinem damaligen Lampenfieber. In beiden Teilen der Stadt demonstrierten Tausende Menschen für Abrüstung. Eine Fitnesswelle erfasste West und Ost. Während die Westhälfte der Stadt Aerobic machte, schwitzte die andere Hälfte bei der Popgymnastik. Erinnert sei an die DDR-Fernsehsendung »Medizin nach Noten«, übertragen aus dem SEZ in Friedrichshain – heute ist das riesige Freizeitzentrum nur noch ein Bild des Jammers. D 2019.

RBB, Sa., 20.15 Uhr

Die Spaziergängerin von Sans-Souci

Max Baumstein erschießt im Paris der 1980er Jahre den Botschafter Paraguays und stellt sich der Polizei. Schon in der Untersuchungshaft vertraut Baumstein seiner Frau Lina an, was ihn zur Tat getrieben hat. Im Prozess erfährt sie dann das ganze Ausmaß der furchtbaren Erlebnisse, die die Kindheit ihres Mannes überschatteten, der ab 1933 den Terror der Nazis zu spüren bekam. F/D 1982. Mit Romy Schneider, Michel Piccoli.

Arte, So., 20.15 Uhr

Todesmelodie

Mexiko, 1913. Juan Miranda (Rod Steiger), ein böser Bandit, findet in dem Sprengstoffexperten Mallory den geeigneten Partner für einen Banküberfall. Der Coup gelingt, aber zu seinem Erstaunen wird Juan dadurch zum Volkshelden. Regie: Sergio Leone! I 1971.

Tele 5, So., 22.20 Uhr