Kampfansage des Kapitals

Stephanie Lecocq/epa/dpa Soviel fehlt noch bis zur nächsten Krise, will die neue IWF-Chefin Kristalina Georgiewa sagen

Neues Personal, alte Malaise. Am Mittwoch abend wurde Kristalina Georgiewa als Nachfolgerin von Christine Lagarde zur Präsidentin des Internationalen Währungsfonds gewählt. Ihr Job wird es sein, den Scherbenhaufen zusammenzufegen. Die anwesenden Direktoren schwor sie auf die kommenden Aufgaben ein. Ihre oberste Priorität sei es, »das Risiko einer Krise zu minimieren« und bereit zu sein, »Abschwünge zu bewältigen«. Es sei »schwieriger als noch vor einem Jahrzehnt«, eine rasche kollektive Reaktion auf die Bedrohungen zu mobilisieren, denen die Welt heute ausgesetzt ist.

Die Bundesrepublik bleibt das größte Sorgenkind. Trotz niedriger Zinsen und überquellenden Haushaltskassen hält die Bundesregierung an der »schwarzen Null« fest. Die harte Haltung Berlins verdeutlichte am Mittwoch abend Wolfgang »Dr. No« Schäuble, auf dem Herbstempfang der Unternehmerverbände. Wer glaube, »wir könnten mehr Wachstum erzielen durch staatliche Konjunktur-, Schulden- oder sonstige Programme, wird am Ende scheitern«, stellt Schäuble klar.

Der amtierende Bundestagspräsident ließ es sich auch nicht nehmen, auf die Arbeiterklasse einzudreschen: Nötig für den Aufschwung seien wissenschaftlicher und technischer Fortschritt. Doch könnte es sein, dass die Deutschen das Interesse an beidem zugunsten ihrer »Work-Life-Balance« verloren hätten? Schließlich werde in keinem anderen ­Industrieland so wenig gearbeitet wie in der Bundesrepublik.

Schäubles Rede war eine Kampfansage. Der Druck auf die Beschäftigten steigt, denn die Unternehmen werden in der Rezession nicht auf Profite verzichten wollen. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts haben im September 5,5 Prozent der Industrieunternehmen auf Kurzarbeit umgestellt, im Juni seien es nur 3,8 Prozent gewesen. In den kommenden drei Monaten sollen es schon 12,4 Prozent der befragten Unternehmen sein.

Auch die expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist für Schäuble Teufelswerk. Sie setze falsche Anreize, »indem sie den Druck auf diejenigen verringert, die in der Lage wären, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern«. Schäuble meint damit nicht die deutschen Konzerne, die auf zu viel Geld sitzen, sondern die Staaten Südosteuropas, denen er mit steigenden Zinsen höhere Kosten zur Finanzierung ihres Staatshaushalts aufbrummen und damit die Luft zum Atmen nehmen will. Weil die EZB-Spitze nicht auf den favorisierten Kurs Berlins umschwenkt, hat die einzige deutsche Stimme im EZB-Direktorium, Sabine Lautenschläger, am Mittwoch abend hingeschmissen. Der Verband der »Familienunternehmer« forderte schnell einen Nachrücker, »denn um die einst von der Bundesbank geprägten Stabilitätskriterien auf europäischer Ebene fortführen zu können, muss Deutschland in der EZB mit tonangebend sein«. In Berlin kennt man kein Pardon.