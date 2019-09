Honduras: Abkommen zu Migration mit USA

New York. Die US-Regierung hat sich mit einem weiteren mittelamerikanischen Land auf ein Migrationsabkommen geeinigt. Mit Honduras sei vereinbart worden, die irreguläre Migration durch Mittelamerika mit erweiterten bilateralen Initiativen anzugehen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch (Ortszeit). Die USA hatten vor zwei Monaten mit Guatemala und am vergangenen Freitag mit El Salvador ebenfalls Abkommen geschlossen, um die Migration an der US-Südgrenze einzudämmen. (dpa/jW)