Langbein & Partner Media/ZDF/arte In Amsterdam werden Fassaden aus Bauschutt produziert: »Nachhaltig bauen«

Raumschiff Enterprise

Wen die Götter zerstören

Sternzeit: Folge 14 von 24, Staffel 3. Die zigmillionste Wiederholung dieses Prachtstücks einer Science-Fiction-Serie. Garth von Izar ist einer der Insassen der Heilanstalt, in der die galaktische Föderation gemeingefährliche Verbrecher unterbringt. Der berühmte Flottenkommandant ist noch nicht lange dort und hat es bereits geschafft, die Klinik komplett zu übernehmen. Kirk und Spock wissen nichts davon. Sie haben den Auftrag, ein Medikament anzuliefern, und geraten dabei in die Fänge des größenwahnsinnigen Izar. Aber, soviel darf verraten werden, sie kommen wieder raus.

Tele 5, 19.05 Uhr

Re: Nachhaltig bauen

Wie man Schutt in Rohstoffe verwandelt

Die Bauindustrie boomt. Denn das Kapital wird nicht ausreichend steuerlich abgezogen, vergesellschaftet und verteilt, sondern sucht und sucht nach Rendite. Dabei werden riesige Mengen an Rohstoffen verpulvert. Gleichzeitig kommt die Hälfte aller Abfälle hierzulande aus dem Bausektor. Das meiste davon landet geschreddert im Straßenbau. Muss das so sein? Die Sendung geht auf Schatzsuche nach Rohstoffen in der Stadt – mit Querdenkern, die aus altem Bauschutt neue Häuser machen.

Arte, 19.40 Uhr

Ihre Meinung

Aggressiv und ­rücksichtslos – was ist los auf den Straßen?

Unsere Straßen werden immer voller, und die Aggressivität wächst. Sind E-Roller und Fahrräder für verstopfte Innenstädte überhaupt die Lösung, oder ist die Infrastruktur unserer Städte gar nicht ausgerichtet für die »neue Mobilität«? Brauchen wir nicht erst mal ein komplett neues Verkehrskonzept? Und wie steht es eigentlich mit der Ökobilanz der E-Scooter – Stichwort Akkus, Haltbarkeit? Alles richtig? Der erste Schritt zur Lösung könnte viel einfacher sein: Wer ein Auto fährt, muss es mit vier Personen besetzen – oder eine Fehlbelegungsabgabe zahlen. Na, wie wäre das?

WDR, 20.15 Uhr

Antigang

Polizist Serge Buren und seine Spezialeinheit kennen keine Regeln, wenn es darum geht, die Pariser Straßen von Kriminellen zu befreien. Doch Burens neuer Chef fordert die sofortige Einhaltung der Gesetze. Das geht natürlich nicht gut. Mit Jean Reno. F/GB 2015.

Vox, 22.40 Uhr