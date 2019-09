Michelin schließt Bamberger Werk

Paris. Der französische Reifenhersteller Michelin schließt sein Werk bei Bamberg mit 858 Mitarbeitern. Die Produktion in Hallstadt soll Anfang 2021 eingestellt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Für »jeden der Mitarbeiter« solle eine Lösung gefunden werden. Michelin sprach in einer Erklärung von Möglichkeiten zur Frühverrentung und »Hilfsmaßnahmen zur inneren und externen Mobilität« für die Mitarbeiter. Die Gruppe will für den Umbau rund 167 Millionen Euro bereitstellen. Michelin beschäftigt an seinen deutschen Standorten nach eigenen Angaben derzeit insgesamt rund 5.400 Mitarbeiter. (AFP/jW)