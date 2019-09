Atomwaffen ächten!

Kathrin Vogler, friedenspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, erklärte am Mittwoch anlässlich des heutigen Internationalen Tages für die vollständige Beseitigung der Atomwaffen:

Atomwaffen werden nur für einen einzigen Zweck entwickelt: das Töten von so vielen Menschen wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich. Das simple Vorhandensein von Atomwaffen, deren ständige Einsatzbereitschaft, immer kürzere Vorwarnzeiten und damit auch das Risiko eines »Atomkriegs aus Versehen« stellen eine existentielle Gefahr für die gesamte Menschheit dar. Gegen die humanitäre Katastrophe, die selbst einem begrenzten Atomkrieg folgen würde, gibt es keinen Schutz. Die einzig wirksame Präventionsmaßnahme ist eine atomwaffenfreie Welt, und ein logischer Schritt dahin ist der Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. (…)

Atomwaffen sind nicht nur eine tödliche Gefahr für das Leben auf unserem Planeten, sondern auch eine gigantische Verschwendung von menschlichen, technischen und finanziellen Ressourcen, die dafür gebraucht werden, die Klimaziele zu erreichen und den Hunger in der Welt zu besiegen. Die Bundesregierung hat hier die Verantwortung, gemeinsam mit anderen Ländern voranzugehen, um Atomwaffen ebenso zu ächten, wie in der Vergangenheit chemische und biologische Waffen oder Landminen und Streubomben international geächtet wurden.

In einer Pressemitteilung des Bündnisses gegen die Einheitsfeier 2019 vom Mittwoch heißt es:

Linke, antifaschistische, antirassistische und klimapolitische Initiativen rufen für den 3. Oktober zu einer Demonstration gegen die zentralen Feierlichkeiten in Kiel auf. Unter dem Motto »Wut verbindet – Deutschland spaltet. Klassensolidarität statt Vaterland!« will das Bündnis gegen die Einheitsfeier 2019 sich um 11 Uhr am Hauptbahnhof (Hörnbrücke) versammeln und anschließend zum offiziellen Festakt in der Sparkassenarena und über das Bürgerfest in der Kieler Innenstadt ziehen.

Mit der Demonstration soll eine Gegenerzählung zu der vermeintlichen Erfolgsgeschichte von der »friedlichen Wiedervereinigung« auf die Straße gebracht werden. Im Gegenteil wurde mit der Einverleibung der DDR und der wiedererstarkten BRD der Kapitalismus als alternativlos erklärt und die ungebremste Ausdehnung der Ausbeutung von Mensch und Natur vorangetrieben. Sandy Beinlich vom Bündnis führt aus: »Nach der Einverleibung der DDR begann in Ostdeutschland ein sozialer Kahlschlag. Kollektives Eigentum wurde von der Treuhandanstalt an das westdeutsche Kapital zu Dumpingpreisen verkauft. Diese gezielte Deindustrialisierung ist der Grund für eine bis heute andauernde Massenerwerbslosigkeit, Armut, Strukturschwäche und Abwanderung im Osten Deutschlands«. Kim Yildirim fügt hinzu: »Selbstorganisierte Arbeiterkämpfe gegen die Schließung der Betriebe wie der Hungerstreik der Kalikumpel in Bischofferode 1993 bleiben in der westdeutschen Geschichtsschreibung genauso wie die Forderung nach umfassender Aufarbeitung der Treuhand-Verbrechen weitestgehend unbeachtet«. (…)

Weitere Informationen: https://0310kiel.noblogs.org/