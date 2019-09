Kampf für mehr Tarifverträge

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Ablöse in Leipzig: Frank Werneke übernimmt von Frank Bsirske den Vorsitz der Dienstleistungsgewerkschaft

Den Tagesordnungspunkt »Aussprache zu den Geschäftsberichten« nutzten einige Delegierte des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig am Montag und Dienstag für kritische Worte. Alexandra Willer vom Personalrat der Uniklinik in Essen unterstrich, dass die Kämpfe um Entlastung im vergangenen Jahr nicht nur ein »Pflegestreik« waren, auch wenn Teile des Verdi-Bundesvorstandes und die Medien das so dargestellt hätten. An der Uniklinik Düsseldorf etwa streikten die Beschäftigten im vergangenen Jahr auch für die gleiche Bezahlung und den gleichen Tarifvertrag für die Kollegen in den Tochtergesellschaften. Über die Auseinandersetzungen werde überwiegend so berichtet, dass »wir in kleine Teile zerlegt werden«, und das nütze allein den Herrschenden. Deshalb, so Willer in ihrem Redebeitrag, »dürfen wir uns nicht spalten lassen«. Zwei Sozialarbeiterinnen kritisierten, dass die Bewegung, die während der Sozial- und Erziehungsstreiks im Jahr 2015 entstand, nicht genutzt wurde, um die Aufwertung dieser Berufe kontinuierlich voranzutreiben. Außerdem sei das Ergebnis für die Sozialarbeiter unzureichend gewesen und eine Strategie, wie hier Verbesserungen durchgesetzt werden können, nach wie vor nicht erkennbar.

Am Dienstag wählten die Delegierten einen aufgrund der Zusammenlegung von Fachbereichen verkleinerten Bundesvorstand. Alle neun Mitglieder wurden mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die einzigen, die weniger als 80 Prozent Zustimmung erhalten haben, waren Dagmar König, Leiterin des Ressorts 5 (Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik), mit 77,22 Prozent und Stefanie Nutzenberger, für die 61,58 Prozent der Delegierten stimmten. Wegen der Abmahnung eines Gewerkschaftssekretärs hatte die Fachbereichsleiterin für den Handel im direkten Vorfeld des Bundeskongresses für Diskussionen gesorgt. In Leipzig erklärte sie, dass es Gespräche mit dem Kollegen gegeben habe und auch eine rechtliche Prüfung stattgefunden hätte. Bei dem Vorgang, betonte Nutzenberger, sei es »nie um die Einschränkung von Meinungsfreiheit oder politische Disziplinierung gegangen«. Inzwischen sei eine Konfliktmoderation vereinbart worden. Große Hoffnungen liegen offenbar auf Christoph Schmitz. Der frühere Leiter der Pressestelle der Verdi-Bundesverwaltung wurde mit 96,64 Prozent erstmals in den Bundesvorstand gewählt. Frank Werneke wurde mit 92,7 Prozent zum Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Frank Bsirske gewählt. Bisher war er unter anderem für die Finanzen der 1,97 Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaft verantwortlich. Zur neuen Vizechefin wurde mit 91,1 Prozent Christine Behle gewählt. In ihrem Amt als Vize bestätigt wurde Andrea Kocsic mit 91,5 Prozent.

In seiner Grundsatzansprache bekräftigte Werneke am Mittwoch die Ziele, die er bereits am Vortag in seiner Bewerbungsrede formuliert hatte. Das Tarifsystem bröckele, neun Millionen Menschen arbeiteten für einen Niedriglohn und Deutschland sei »eine Steueroase für Vermögende und Reiche«. Zum Schwerpunkt seiner Amtszeit wolle er einen »Aufbruch« für mehr Tarifverträge machen, kündigte der für vier Jahre gewählte Werneke an. Hier sei auch die Regierung gefordert, etwa durch bessere Möglichkeiten, Tarifverträge für allgemeinverbindlich in einer Branche zu erklären. Werneke forderte, Hartz IV zu überwinden, »anstatt daran herumzudoktern« – Arbeitslosigkeit sei eine Krisenerscheinung und nicht mit individuellen Fehlern zu erklären. In Zeiten des technologischen Wandels verlangte er zudem einen besseren Schutz vor Kündigungen, etwa durch die Möglichkeit von Arbeitszeitverkürzungen in bedrohten Bereichen. Gegen Altersarmut müsse die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgeschlagene Grundrente kommen – und ein höheres Rentenniveau.

Nach der Vorstellung dieses im Kern sozialdemokratischen Programms zitierte er am Ende seiner Rede den Kommunisten Antonio Gramsci: »Bildet euch, wir brauchen all eure Klugheit. Bewegt euch, wir brauchen all eure Begeisterung. Und organisiert euch, denn wir brauchen all eure Kraft.« Ein Delegierter kommentierte die etwas überraschende Bezugnahme auf den Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens so: »Der Vorsitzende muss halt die ganze Bandbreite der Gewerkschaftsmitglieder bedienen«.

Die Antragsdebatte begann Mittwoch nachmittag mit einer Aktion einiger Delegierter für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Der Leitantrag des Gewerkschaftsrates zu »Guter Arbeit« fiel diesbezüglich vage aus. Verdi werde sich weiter für eine Verkürzung der durchschnittlichen Arbeitszeit einsetzen und das Ziel einer »kurzen Vollzeit mit Lohn- und Personalausgleich« weiterverfolgen. In der Diskussion konnte der Antrag nun dahingehend erweitert werden, dass die Forderung »breit in Verdi diskutiert« werde. Beobachter sagen, dies in das Verdi-Zukunftspapier zu kriegen, habe zwölf Jahre und drei Bundeskongresse gedauert.