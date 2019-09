Der Wüste entkommen

karin Leukefeld Fatme (M.) mit ihren Töchtern und Enkelinnen in der Notunterkunft in Homs

Am kommenden Wochenende sollen die letzten Inlandsvertriebenen aus dem Lager Rukban im Dreiländereck Syrien-Irak-Jordanien nach Homs evakuiert werden. Der Syrisch-Arabische Rote Halbmond (SARC) will unter dem Schutz der russischen Militärpolizei das Lager auflösen.

Rund 40.000 Menschen leben dort seit 2014 unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die meisten kommen aus Tadmur (Palmyra), Deir Al-Sor und dem Gebiet um den Ort Karjatain, der etwa 100 Kilometer südöstlich der Provinzhauptstadt Homs liegt. Sie waren vor den anrückenden Kämpfern des »Islamischen Staats im Irak und in der Levante« (ISIL) geflohen, die von Rakka und den östlichen Gebieten Syriens in Richtung Homs vorrückten.

Die Dschihadisten erreichten Karjatain im Frühjahr 2015. Einen damals geplanten Besuch im Kloster Deir Mar Elian bei Karjatain musste ich absagen. Das Kloster war einen Tag zuvor von ISIL überfallen und teilweise zerstört worden. Der dort lebende Priester Jacques Mourad wurde zusammen mit anderen Angehörigen der christlichen Gemeinde von Karjatain verschleppt.

»Wir hörten Kampfgeräusche am frühen Morgen«, erzählt Fatme, die mit ihrer Familie in Tadmur, dem antiken Palmyra, wohnte. »Meine Söhne flohen in die eine, mein Mann und ich mit den Töchtern und Enkelkindern in die andere Richtung.« Ein Sohn sei erschossen worden, ein anderer habe sich in die Türkei retten können, erzählt die 55jährige. Sie seien schließlich an der jordanischen Grenze gestrandet. »Wir haben erst in Zelten gelebt, dann haben wir versucht ein Lehmhaus zu bauen.«

Obst gab es nie, Gemüse nur selten. Lebensmittel mussten teuer eingekauft werden, sie hätten all ihre Ersparnisse verloren. »Wir dachten, dass wir nur kurz dort bleiben würden, doch dann waren es fast vier Jahre. Gott sei Dank, dass wir nach Homs evakuiert wurden«, seufzt die Frau. Jetzt suchten sie nach einer bezahlbaren Wohnung in Homs. Auf keinen Fall wollten sie nach Tadmur zurück. »Unser Haus ist zerstört, was wir dort erlebt haben, würde uns nie mehr schlafen lassen.«

Fatme und ihre Töchter wurden im Juli aus dem Lager Rukban nach Homs evakuiert. Journalisten blieb der Zutritt verwehrt. Man sei unsicher, um welche Personen es sich handelte und in welchem psychischen und physischen Zustand sie seien, hieß es zur Begründung. Bald gab es fünf solcher Unterkünfte, in denen rund 18.000 Menschen in den folgenden Monaten aufgenommen wurden.

Im September konnte ich erstmals eine der Notunterkünfte in Homs besuchen. Das Gebäude war vor dem Krieg eine Fachhochschule für angehende Lehrerinnen. Mitarbeiter des Syrischen Zivilschutzes von Homs – vergleichbar mit dem deutschen Technischen Hilfswerk und nicht zu verwechseln mit den sogenannten Weißhelmen der bewaffneten Opposition – versorgten die Unterkunft zu dem Zeitpunkt mit frischem Wasser.

Nach ihrer Ankunft werden die Menschen von medizinischem Personal SARC untersucht und ihre Identität festgestellt, erläutert eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation. Kinder werden geimpft, die Menschen bräuchten auch psychologische Unterstützung. Seit April hätten rund 5.500 Menschen hier Aufnahme gefunden, berichten die beiden SARC-Mitarbeiter – eine Frau, ein Mann – die mit Kolleginnen und Kollegen rund um die Uhr im Schichtdienst im Einsatz sind. 95 Prozent der Evakuierten seien wieder zu Hause oder lebten bei Angehörigen.

Aktuell befänden sich 120 Personen in der Unterkunft. Die Familien lebten jeweils in einem Klassenzimmer, wo sie viel Platz zum Kochen und Schlafen hätten und sich aufhalten könnten. Auf allen Etagen seien große Waschräume, getrennt für Männer und Frauen. Alleinstehende Männer seien in einem gesonderten Stockwerk untergebracht, ein weiteres sei für alleinstehende Frauen und die Kinder.

Etwa 25 Kinder seien jünger als fünf Jahre und wüssten nicht, wer ihr Vater ist, sagt die SARC-Mitarbeiterin. Die alleinstehenden Mütter seien jung, hätten viele Kinder oftmals von verschiedenen Männern geboren. Sie und ihre Kolleginnen arbeiteten mit den Frauen, böten Kurse in Handarbeit, Hygiene, Kochen an: »Damit sie ihre schlimmen Erfahrungen überwinden können.«

»Erst haben wir gedacht, die Familien seien alle Anhänger des IS«, sagt der junge SARC-Mitarbeiter. Er will seinen Namen nicht nennen, er hat keine Genehmigung von SARC, mit mir zu sprechen. »Tatsächlich sind das einfache Leute, sie wollen nur nach Hause.« »Alle waren in der Wüste gefangen und den bewaffneten Truppen dort ausgeliefert.« SARC versorge die Menschen mit Grundnahrungsmitteln, Obst und Gemüse könnten sie auf dem Markt kaufen. Die Männer suchten in der Stadt Arbeit, die Kinder gingen in eine benachbarte Schule. »Das hier ist kein Gefängnis«, betont der SARC-Mitarbeiter. »Die Menschen können so lange hier bleiben, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben.«