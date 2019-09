»Die Ursache für die ökologische Krise ist der Kapitalismus«. Referenten: Max Brym (Journalist, Autor), Harald Winkler (Ökologikexperte). Heute, 25.9., 19 Uhr, Kaffe Lanas, Kurfürstenstr. 2, München. Veranstalter: Marxistische Linke, Der Funke

»Brasilien: Menschenrechte unter Druck – Amazonien in Gefahr«. Podiumsdiskussion. Demokratie und Menschenrechte sind in Brasilien in höchster Gefahr. Vertreter von Organisationen der brasilianischen Zivilgesellschaft berichten. Donnerstag, 26.9., 19 Uhr, »Brot für die Welt«, ­Caroline-Michaelis-Str. 1, Berlin. Info: kurzlink.de/amazonien

»Ausbilden statt abschieben!« Benefizkonzert für die Ausbildung geflüchteter Menschen. Freitag, 27.9., 19 Uhr, Aula der Gesamtschule Brünninghausen, Klüsenerskamp 15, Dortmund. Veranstalter: Pro Dortmund e. V., Obdachlosen-Kaffee St. Reinoldi

»BRD – Rechtsentwicklung und die Rolle des Staates«. Vortrag von Thomas Moser über die Etablierung neonazistischer Gruppen ab 1945. Freitag, 27.9., 19 Uhr, Mehringhof, Gneisenaustr. 2 a, Berlin. Veranstalter: Teilhabe e. V.

»Einladung zum 5. Mietenpolitischen Ratschlag«. Podiumsdiskussionen und Arbeitsgruppen. Vernetzung und Bündelung parlamentarischer und außerparlamentarischer Kräfte für eine Kehrtwende in der Wohnungspolitik. Sonnabend, 28.9., 11.00–17.30 Uhr, Rathaus Hamburg, Rathausmarkt 1, Hamburg. Info: linksfraktion.de/termine/detail/mietenanstieg-stoppen-spekulation-bekampfen/