Das rheinische Braunkohlerevier gilt als größte CO2-Quelle Europas: »Widerstand im Hambacher Forst«

Western

Meinhard macht sich mit einer Gruppe deutscher Arbeiter auf den Weg zu einer Baustelle im ländlichen Bulgarien. Inmitten der wilden Natur sollen sie ein Wasserkraftwerk bauen. Die Landschaft weckt in den Männern die Abenteuerlust, dennoch überwiegt die Skepsis gegenüber den Einheimischen. Als Meinhard auf Erkundungstour geht, entdeckt er ein Dorf und kommt mit dessen Bewohnern ins Gespräch. BRD/BUL/A 2017.

Arte, 20.15 Uhr

Sexuelle Belästigung im Alltag

Seit den Vorwürfen gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein Ende 2017 wird vermehrt über sexuelle Belästigung gesprochen. Die Schweiz ist ausnahmsweise mal nicht neutral. Jede Woche wird ein neuer Skandal publik: Aber wie sieht die Situation in der Arbeitswelt aus? Deckt der harte Franken alles zu? CH 2019.

3sat, 21.10 Uhr

Weiterbildung ohne Sinn

Was sich bei Hartz IV ändern muss

Mit der Einführung von Hartz IV sollten Erwerbslose auch, tata!, gefördert werden. Das Fördern mündet seitdem häufig in Weiterbildungsmaßnahmen. Viele Hundert Millionen Euro geben die Jobcenter dafür aus. Manche müssen Tierbilder ausmalen oder Murmelbahnen bauen. Die Teilnehmerzahlen wachsen seit Beginn des Jahrzehnts, obwohl es derzeit weniger Erwerbslose gibt. Für Professor Stefan Sell von der Hochschule Remagen ist dies das Ergebnis einer vollkommen verfehlten Förderpolitik. Der Staat spare damit Geld, denn die kurzfristigen Maßnahmen seien wesentlich günstiger als eine monatelange Weiterbildung, sagt Sell. Manche vermuten dahinter eine konkrete Absicht: Denn indem möglichst viele Menschen in kostengünstige Bildungskurse gesteckt werden, erscheinen diese nicht mehr in der offiziellen Erwerbslosenstatistik.

ZDF, 22.45 Uhr

Three Kings

Raubritter in privater Mission: Nach dem Ende des zweiten Golfkriegs machen sich die US-Soldaten Archie Gates, Troy Barlow, Chief Elgin und Conrad Vig im Irak auf die Suche nach Gold im Wert von über 40 Millionen Dollar. USA 1999

Kabel eins, 22.45 Uhr

Widerstand im Hambacher Forst – Die rote Linie

Seit 2015 begleitet ein Filmteam die Aktionen gegen die Rodung des Hambacher Forstes und gegen die Zerstörung der Dörfer am Rand der Braunkohletagebaue. Danke dafür.

WDR, 22.55 Uhr