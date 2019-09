Große Gelassenheit

ANDREAS DOMMA Georg Fülberth, geboren am 25. September 1939 in Darmstadt, hier als Teilnehmer der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar 2012 in Berlin

Am heutigen Mittwoch begeht der Hochschullehrer und Kommunist Georg Fülberth seinen 80. Geburtstag. Wir haben einige Weggefährten, Freunde und Genossen gefragt, ob sie ihm gratulieren möchten. Sie mochten. (jW)

Die Ruhe an der Basis finden

Im August 1968 erschien unser erster gemeinsam verfasster Artikel in der Zeitschrift SoPo (Sozialistische Politik). Der Beitrag stand im Zusammenhang mit einem linken Parteiprojekt, das wir damals – zusammen mit Wolfgang Abendroth – mit der Marburger ASO (Arbeitsgemeinschaft Sozialistische Opposition) und dem Sozialistischen Büro in Frankfurt – verfolgten. Es war von der Überzeugung getragen, dass der Aufbruch der intellektuellen Jugend nur dann eine Chance auf eine Veränderung von gesellschaftlichen und politischen Machtverhältnissen haben wird, wenn es zu einem Bündnis mit dem linken Flügel der Arbeiterbewegung kommt, zu dem neben linken Gewerkschaftern auch Sozialdemokraten, Linkssozialisten und Kommunisten gehörten. Aus diesem frühen Lernprozess entwickelten sich in den 70er und 80er Jahren viele gemeinsame Projekte. Gleichzeitig war dies eine Zeit intensiver wissenschaftlicher Produktionen mit dem Schwerpunkt Geschichte der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften.

Georg Fülberth hat seine Freunde und Genossen immer auch durch seine ungeheure Produktivität und Disziplin in verschiedenen Bereichen angespornt: von seinen frühen Forschungen zu Reformismus und Kommunalpolitik von SPD und KPD in der Weimarer Republik über die Vielzahl seiner Artikel in Zeitschriften und Büchern sowie seine Kommentare zur Tagespolitik bis zu gemeinsamen Lehrveranstaltungen, in denen wir – im großen Hörsaal der Marburger Universität – über vier Semester das Thema »Marxismus und Arbeiterbewegung« behandelt haben. Seit den 80er Jahren hat diese Aktivität nicht nachgelassen. Wohl aber hat sie mit der Aneignung und Weiterentwicklung der Grundlagen der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie an Stabilität und Kraft gewonnen, um die großen Umwälzungen, die sich früh mit dem Niedergang der kommunistischen Bewegungen und des dazugehörenden Weltsystems andeuteten, zu verarbeiten. Zusätzlich zu den Beiträgen zur deutschen Geschichte vor und nach 1991 hat sich Georg Fülberth mit der »Kapitalistik« eine eigene Disziplin erschlossen: Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen stehen dabei die »Klassiker« – und dabei insbesondere Friedrich Engels – im Zentrum.

Es scheint, als habe er hier die Ruhe gefunden, die es braucht, um die Tagesereignisse gelassen zu ertragen und um die Kraft für die vielen kleineren Texte zu finden, die er nach wie vor unermüdlich schreibt. In dieser Gelassenheit (nunmehr auch angereichert durch den Begriff der »Longue durée« im Werk von Fernand Braudel) konnte er am Ende seines Buchs »G Strich« schreiben: »Die Antwort auf die Frage nach dem Ende des Kapitalismus werden nicht die Prognostiker liefern, sondern allenfalls in ferner Zukunft einmal die Historiker gegeben haben.« Im südhessischen Odenwald, wo er herkommt, sagt man bei solchen Gelegenheiten auch dem Achtzigjährigen: »Als weiter!«

Frank Deppe (Politikwissenschaftler)

Auf dem Seziertisch

Georg Fülberth hat in den vergangenen zehn Jahren auch, aber natürlich nicht nur dort, Artikel für Lunapark 21 – Zeitschrift zur Kritik der globalen Ökonomie geschrieben. Diese kurzen Texte, die unter den Rubriken »Seziertisch« und »Lexikon« erschienen, sind von unverminderter Aktualität. Vor allem aber besticht ihre Machart, das Schreiben gegen den Strich und die ungeheure Nüchternheit der Darstellung von Problemen, die von anderen zumeist hochemotional debattiert, von ihm aber auf einen Punkt gebracht werden, der zu weiterem Nachdenken auffordert. Um nur ein Beispiel anzuführen: Zu der immer wiederkehrenden Klage über die im Vergleich zu den Löhnen der Beschäftigten zu hohen Managergehälter in Deutschland merkt Fülberth an, sie sei »Teil der Lohnfondsideologie. Die Bezüge der Vorstandsmitglieder sind Teil des Mehrwerts. Der Streit über seine Verteilung ist innere Angelegenheit der Bourgeoisie.« Mehr ist dazu in der Tat nicht zu sagen, aber dass er sich sogar den Hinweis verkniffen hat, sie (die Verteilung des Mehrwerts) gehe die Beschäftigten nichts an, das erst zeigt den Meister der Argumentation. Und so erinnert mich seine Knappheit und Präzision an Brechts Bemerkung, der Denkende benütze keinen Gedanken zuviel.

Auf einem Seziertisch liegen eindeutig Leichen, da ist kein Irrtum möglich; aber das, was Fülberth unter diesem Rubrum seziert, analysiert, zergliedert, auseinandergenommen hat, ist etwas Quicklebendiges, der Kapitalismus, dessen Herrschaftsdauer er im Jahre 2005 auf »noch 500 Jahre« veranschlagt hat. Sicherlich: Rosa Luxemburg hat die deutsche Sozialdemokratie schon vor hundert Jahren als einen »stinkenden Leichnam« bezeichnet, doch sie lebt immer noch, nicht sehr komfortabel, aber immerhin. So ist das offenbar auch mit dem Kapitalismus, den Fülberth zwar auf seinen »Seziertisch« gelegt hat, der aber leider immer noch am Leben ist.

Vor zwanzig Jahren hat Georg Fülberth selbst in der Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel mit dem wunderbar ironischen Titel »Marxismus Emeritus« publiziert, und in dem meinte er: »Nach einer Episode von dreißig Jahren kehrt ›der Marxismus‹ – der im Singular nicht zu haben ist – dorthin zurück, wo er hergekommen ist: an unbequemere Orte, außerhalb der Universitäten. Vielleicht gedeiht er da ja.« Ich weiß nicht, ob Fülberths Schreibstube ein so unbequemer Ort ist, aber dort gedeiht er. Das sollte er noch möglichst lange tun. Wie die alten Juden sagen: bis hundertzwanzig und dann weitersehen …

Thomas Kuczynski (Wirtschaftshistoriker)

Nützliche Offenheit

Lieber Georg, Du hast den Abschied von der Universität als Befreiung empfunden, doch bei vielen, die bei Dir studiert haben, hast Du nachhaltigere Spuren hinterlassen, als Dir selbst bewusst sein mag. Unlängst habe ich bei einer Geburtstagsfeier einen mir Unbekannten getroffen, der vor langer Zeit in Marburg Politikwissenschaft studiert hat. Mit Marxismus hatte er absolut nichts am Hut, und von Marburg hielt er nicht besonders viel, mit einer Ausnahme: Er sprach in höchsten Tönen von Deinen Lehrveranstaltungen und von Deiner Offenheit kontroversen Auffassungen gegenüber, ebenso wie von Deiner Bereitschaft, sie ernst zu nehmen, sofern sie nur sachlich begründet waren. Ihm selbst habest Du damit entscheidend geholfen, sein Studium erfolgreich abzuschließen.

Diese Vorgehensweise, andere, auch gegensätzliche Anschauungen aufzugreifen, sie sachlich abzuwägen und zu prüfen, was davon ohne Eklektizismus für Deine eigene Argumentation fruchtbar gemacht werden kann, gehört auch zu Deiner wissenschaftlichen Arbeit. Als Beispiel dafür mag Dein Buch »G Strich – kleine Geschichte des Kapitalismus« gelten. In anderem Zusammenhang hast Du den »vorläufigen Endsieg« des Kapitalismus untersucht, als die herrschende Meinung dessen Triumph über den Sozialismus noch für das Ende der Geschichte hielt.

Ohne es für eine besonders erfreuliche Aussicht zu halten, hast Du dem Kapitalismus aber noch bis zu fünfhundert Jahren gegeben. Statt romantischen Wunschträumen zu folgen, sollten wir uns mithin auf eine historische Periode von derzeit schwer bestimmbarer Dauer einstellen, in der es darum geht, uns den destruktiven Kräften dieser Produktionsweise entgegenzustellen, um nicht in Barbarei zu versinken und einen künftigen Sozialismus überhaupt möglich zu machen. Darüber die Notwendigkeit ihrer grundlegenden Umwälzung nicht zu vergessen, versteht sich von selbst. Dass diese Perspektive nicht bedeutet, die Hände in den Schoß zu legen, hast Du jahrelang auch als kommunistischer Stadtverordneter demonstriert.

Dementsprechend war die Untersuchung der kapitalistischen Produktionsweise auch kein akademisches »Glasperlenspiel«, wie Du das selbst genannt hast, sondern stets geleitet von dem Erkenntnisinteresse, die Bedingungen für ihre Überwindung aufzuspüren. Und auch Deine Wertschätzung für Friedrich Engels und dessen substantiellen Beitrag zum Historischen Materialismus wie insgesamt zu dem als Marxismus bezeichneten Theoriegebäude, unterscheidet Dich von einer modischen »Neuen Marx-Lektüre«.

Und nun warte ich voll Vorfreude auf Dein nächstes Buch.

Jürgen Harrer (Verleger)

Das illegale Gebietsparteikomitee tagt

Lieber Georg, dass Du an Deinem 80. Geburtstag mit allerlei als peinlich Empfundenem rechnen musst, ist Dir natürlich bewusst. Das geht vorbei. Außerdem: Besser jetzt als nie, denn ob dereinst, in weiter Zukunft, die Nachwelt dir Kränze flechten wird, ist doch mehr als fraglich.

Freundliche »Peinlichkeiten« kann und will auch ich Dir nicht ersparen. Denn Deine 80 Jahre heißen für mich, dass wir uns seit mehr als einem halben Jahrhundert kennen. Mein sprichwörtlich unzuverlässiges Gedächtnis lässt eine genaue Datierung nicht zu. Zu glauben, ich könnte Dir ein Geburtstagsständchen singen und dabei Wissenschaft und Politik vermeiden, ist Illusion. Ich dachte, es gehe, geht aber nicht, denn dann müsste ich weglassen, was uns zusammengeführt hat: der SDS, das Institut für wissenschaftliche Politik in Marburg, Wolfgang Abendroth, der Bund demokratischer Wissenschaftler – damals noch in der rein männlichen Namensgebung –, gemeinsame Autorenschaften in der »Geschichte der deutschen Sozialdemokratie«, dem gescholtenen Systemvergleich BRD–DDR … Und immer noch gilt und mehr als damals: »Keiner redet vom Sozialismus.« An die trotzige Beteuerung im Nachsatz: »aber wir« – hast Du Dich ja gehalten.

Ohne Politik und Wissenschaft ging es auch bei den späteren »Klassen«-Treffen nicht ab, die bei mir unter dem Titel »Das illegale Gebietsparteikomitee tagt« gespeichert sind. Ich habe sie sehr genossen, diese Wochenenden mit den Wanderungen und Führungen durch die hessischen Wälder und die Kleinstädte mit ihren Heimatmuseen, Kirchen, Friedhöfen, Burgen, nicht zu vergessen das Mineralienmuseum in Marburg mit dem glühenden Lavastrom gegen Bezahlung; immer begleitet von einem sachkundigen Trio, das die hohe Kunst heimatgeschichtlicher Kammermusik anstimmte. Nur einmal konnte ich in meiner neuen Heimat am Rande des Schwarzwaldes unser Vierertreffen ausrichten. Dann nagte der Zahn der Zeit etwas zu heftig.

Um nun doch etwas privater zu werden: Lieber Schorsch, ich danke Dir, dass Du mir die köstliche Ahle Worscht nahegebracht hast. Ich vermisse sie hier. Was wünsche ich Dir und uns: Möge uns Dein Lästermaul noch viele Jahre begleiten. Bleib gesund!

Jutta von Freyberg (Politikwissenschaftlerin)

Bloß nicht die Pferde scheu machen

Wer das Glück hat, mit Georg Fülberth über seine Biographie und seinen Begriff von linker Politik zu sprechen, lernt dabei mindestens das Folgende: Linke Politik ist kein Gefecht, das gewonnen oder verloren wird. Ein Denken in Barrikaden verstellt den Blick auf, wie Fülberth einmal sagte, »das Steckenbleiben im Mahlsand«, das uns mehr als alles andere zu schaffen macht.

Unverzichtbar ist ihm die Beurteilung der historischen Lage jenseits der Sehnsucht, sich auf der Siegerspur zu sehen: Gerade Rückschläge müssen Konsequenzen haben. Und auch mit dem Rücken zur Wand heißt es »mit dem eigenen Teelöffel ein bisschen der Scheiße wegschaufeln«, also politisch kämpfen, ohne die Pferde scheu zu machen, nur weil es donnert. Gedonnert hat es schon immer.

Fülberths Munition ist die historisch-konkrete Analyse: Sie lässt uns schwere Zeiten überstehen, ohne dass wir uns persönliche Integrität, politische – und auch: moralische – Überzeugungen abkaufen lassen. Politik ist für ihn eine Verstandessache, aber untrennbar verbunden mit der Auffassung, dass der Kampf für eine freie Gesellschaft etwas Existentielles ist: dass ganz persönlich etwas auf dem Spiel steht.

Fülberths Tür steht offen, er lädt die Menschen zum Gespräch und begegnet ihnen vor allem freundlich und mit Aufmerksamkeit. Dabei verweigert er sich der linken Obsession, am meisten gegen diejenigen zu wettern, die einem politisch verwandt sind. Als ich ihn nach seiner Motivation für die Knastbesuche bei Christian Klar und auch Erich Honecker Anfang der 1990er Jahre frage, antwortet er mit dem Hinweis auf das Haymarket-Attentat 1886 in Chicago und die verschiedenen (solidarischen oder sektiererischen) Reaktionen sozialistischer Intellektueller: »Wir haben uns gestritten, als wir meinten, wir seien stark – jetzt, wo wir alle am Boden liegen, ist das doch eine Selbstverständlichkeit: Einer ist im Loch, da geht man hin. Vielleicht ist das unpolitisch, aber zumindest nicht kaltherzig.«

In Georg Fülberths Leben spiegeln sich die langen Linien und Brüche linker Geschichte in Deutschland, und das Gespräch mit ihm zeigt, dass Begegnungen zwischen den Generationen der (deutschen) Linken viel zu selten sind, rücken sie doch die eigenen Maßstäbe zurecht, zeigen, dass politischer Kampf keine Jugendrevolte ist und sein kann, sondern eben viel mehr: ein umfassendes Lebensprojekt.

Jana König (Politikwissenschaftlerin)

Professor Parteiarbeiter

Unser Genosse Georg Fülberth wird 80. Er erhielt bereits am vergangenen Freitag das Lob eines Marxisten, wie es größer fast nicht sein kann. Dieser Marxist schreibt in der kommunistischen Wochenzeitung UZ, dass Fülberth ihn auf Lenin vorbereitet habe. Wenn das kein Lob ist, was dann? Geprägt von Wolfgang Abend­roth, wurde Georg 1972 Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Politisch hatte er wie viele in dieser Zeit eine kurze Runde in der SPD gedreht, die damals allerdings auch noch sozialdemokratisch war. 1974 wurde er Mitglied der DKP. Er erlebte vieles mit unserer Partei, z. B. die Berufsverbote, denen er, wie er selbst schreibt, entkam, weil er bereits als »Herr Professor« in Amt und Würden war; den Aufschwung der Friedensbewegung, eine Arbeiterbewegung, die sich mit der Friedensbewegung und den Kämpfen um die 35-Stunden-Woche politisierte. Und er erlebte die Konterrevolution in den europäischen sozialistischen Ländern, die folgende Krise der Linken, auch seiner Partei. Er publiziert bis heute, und er lehrt bis heute die Analyse des Kapitalismus, die »Kapitalistik«. Ja, er ist ein Intellektueller in der Partei und war doch in seiner Heimat Marburg immer auch ein Parteiarbeiter, jahrelang in der Stadtverordnetenversammlung und im Kreistag. Für seine Analysen, für sein Lehren, für die Arbeit vor Ort möchte ich mich im Namen der DKP bei ihm bedanken.

Bedanken möchte ich mich auch für manches Querdenken, man muss es beileibe nicht immer teilen, aber man muss es eben denken, und dabei hat Georg uns immer geholfen und tut es hoffentlich noch lange. Herzlichen Glückwunsch.

Patrik Köbele (Vorsitzender der DKP)

Beharrlich weiterbohren

Der Wirtschaftshistoriker Jürgen Kuczynski monierte in den 80er Jahren, dass die Marxisten sich weltweit zwar ausführlich mit Revolutionen befasst hätten, weniger aber mit deren Gegenteil, mit Niedergangserscheinungen in Gesellschaften, mit Verfall und Gegenrevolution. Das war richtig, obwohl es Ausnahmen gibt wie das klassische Buch von Georg Lukács über »Die Zerstörung der Vernunft«. Schlussfolgerungen für die politische Praxis von Kommunisten, genauer über Strategien des Rückzugs statt der Offensive in konterrevolutionären Zeiten, sind noch seltener. Welche grundlegende Bedeutung sie haben, machen gerade heute die Dokumente des VII. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale deutlich. Ist der Faschismus an der Macht, gewinnen solche Strategien epochale Bedeutung. Ein Genie des Rückzugs war neben vielen anderen unter den Kommunisten des 20. Jahrhunderts Álvaro Cunhal. Der damalige Vorsitzende der Kommunistischen Partei Portugals führte zusammen mit Teilen der Armee des Landes 1974 die »Nelkenrevolution« in dem NATO-Staat an. Als sich zeigte, dass die von Willy Brandt rasch zusammengezimmerte portugiesische Sozialdemokratie das Kräfteverhältnis im Lande zu ihren Gunsten entschieden hatte, empfahl Cunhal den strategischen Rückzug. Seine Partei spielt bis heute eine wichtige Rolle, andere sind längst verschwunden.

Georg Fülberth gehört zu den wenigen, die wie Jürgen Kuczynski dieses Thema nicht nur nebenbei behandelt haben. Das allein ist ein großes Verdienst in konterrevolutionären Zeiten, die den Faschismus wieder aufkommen lassen. Mit seiner These, der Imperialismus werde ungefähr 500 Jahre dauern, regte er zwar einen großen Autoren wie Peter Hacks auf und dazu an nachzuforschen. Hacks zog anschließend dem Imperialismus einige hundert Jahre Lebensdauer ab und pochte auf seine Kompetenz als einer, der sein Leben im Sozialismus verbracht habe und daher wisse, dass nur der »alle diese weltweiten und langanhaltenden Sachen nicht nur erzeugen, sondern in etwas Ruhe auch verteilen kann«.

Georg Fülberth hat sein Leben im Imperialismus verbracht und weiß ziemlich genau, wozu der fähig ist, z. B. sogar zu einer längeren Dauer. Obwohl es so scheint, als ob der Kapitalismus von Klima bis Krise ständig an der eigenen Zerstörung und damit aller arbeitet. Georg Fülberth ist jemand, der das, was Cunhal schaffte, in der Theorie durcharbeitet: die herrschenden Verhältnisse illusionslos in ihrer scheinbaren Unüberwindlichkeit begreifen, aber weiterbohren, bis ein Pfad hinaus sichtbar wird. Das ist äußerste Notwendigkeit.

Arnold Schölzel (ehemaliger Chefredakteur der jungen Welt)

Von der und für die Moral

Vor einigen Jahren, kurz nach der Zerstörung der DDR, nahm Georg Fülberth an einer Zusammenkunft ratloser Menschen teil, die wissen wollten, was passiert sei und wie es weitergehen würde. Er erklärte, das Ende der DDR sei auch die Auslöschung der moralischen Grundlagen der Politik im deutschen Sprachraum (und setzte voraus, dass er dabei an eine Moral dachte, die unter anderem den Nationalsozialismus missbilligt). Ein von zuviel Marx-Lektüre Verwirrter wandte schrill und fuchtelnd ein, das sei ein wertloser Satz; es gebe doch sowieso gar keine moralischen Grundlagen für Politik. Das Gezeter sollte wohl gegen Voluntarismus, Idealismus, weltverbessererdumme Suche nach Engeln und Wundern gerichtet sein. Aber der Marx-Entflammte eiferte sich mit seinem Anfall in Wirklichkeit einfach in die typisch kleinbürgerlich linksradikale Pose desjenigen hinein, der einen ganz einfachen und weltzugewandten Gedanken immer genau so auslegt, dass ihn kein Mensch mehr anwenden kann. Stimmt schon, Marx ist gegen die Hypostasierung der Moral, das ist so ein ganz einfacher Gedanke: In irgendeiner entrückten platonischen Überwelt, aus der die meisten Moralpredigten herübertröten, gibt es diese sogenannte Moral nicht. Es existiert einfach kein transzendentes Ensemble unsichtbarer Verkehrsschilder für den rechten Weg. Marx, der das wusste und sagte, hätte also sehr grimmig über den Buchtitel »Reichtum als moralisches Problem« (2018, Verfasser: Christian Neuhäuser) gelacht, aber nicht, weil er etwa der Meinung gewesen wäre: Da es keine transzendente Moral gibt, soll es auch keine immanente, von Menschen gemachte und garantierte geben, sondern weil er erkannte, dass nur die umgekehrte Sicht der Sache angemessen ist: nicht Reichtum als Moralproblem, sondern Moral als Reichtumsproblem. Praktisch geht es im Gesellschaftlichen ohne eine Moral nämlich nicht, sonst kommt Darwins grenzenloser Schweinestall, aber man muss sie halt denken. Und bezahlen, organisieren, durchsetzen. Da hilft ein Staat, und eben das war die DDR. Fülberth fiel dem Rasenden nicht ins Wort, es reichte ihm, dass er im Recht war und seinen Punkt mitgeteilt hatte. Diese Haltung, die ich bei ihm seither oft bewundern konnte, vermählt erfreuliche Umgangsformen mit Klarheit in der Sache. Man kann das moralisch stattlich finden oder psychologisch gesund. Ich glaube, es ist was Politisches, eine Parteilichkeitstugend. Früher hieß das: gefestigt. Man beobachte es und handle desgleichen.

Dietmar Dath (Schriftsteller)