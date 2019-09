Die Stadt Köln wird ihren Konrad-Adenauer-Preis am 19. Oktober an Daniel Barenboim verleihen, weil Musik bei diesem Dirigenten »eine friedensstiftende Kraft entfaltet«, wie Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) erklärte. Barenboim, Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper, war Mitgründer des West-Eastern Divan Orchestra, in dem Musiker aus Israel und der arabischen Welt gemeinsam spielen. (dpa/jW)