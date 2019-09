Neue alte Gesichter

Kay Nietfeld/dpa Özdemir gescheitert: Anton Hofreiter (im Hintergrund, links Katrin Göring-Eckardt) setzte sich bereits im ersten Wahlgang durch

Am Dienstag haben bei gleich vier Bundestagsfraktionen Wahlen für die Posten der jeweiligen Vorsitzenden stattgefunden. Während die Linksfraktion die Neuwahl ihrer Fraktionsspitze erst nach der Thüringer Landtagswahl am 27. Oktober durchführen will, formierten sich SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD teils neu. Bei den Sozialdemokraten wurde der langjährige Fraktionsvize Rolf Mützenich mit einem hohen Zustimmungswert von 97,7 Prozent der anwesenden SPD-Abgeordneten gewählt. Der 60jährige Kölner hatte das Amt aufgrund des Rücktritts der ehemaligen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles im Juni dieses Jahres eigentlich nur kommissarisch übernommen, sich dann aber entschlossen, auch regulär als Fraktionschef weiterzumachen.

Bei der FDP wurde am Dienstag nachmittag der amtierende Fraktionsvorsitzende Christian Lindner mit dem ebenfalls deutlichen Ergebnis von 96 Prozent in seinem Amt bestätigt. Zwar galt die Wahl Lindners, der zugleich FDP-Parteichef ist, als sicher, jedoch war mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet worden. Lindner hatte – wie auch der SPD-Politiker Mützenich – keinen Gegenkandidaten. Er wird vor allem für den in den Augen vieler Parteifreunde zu schnell erfolgten Abbruch der »Jamaika«-Verhandlungen nach der Bundestagswahl 2017 und die verlorenen Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg verantwortlich gemacht.

In den Reihen der AfD profitierte die bisherige Fraktionschefin Alice Weidel offenbar davon, erneut im Team mit dem bisherigen Kofraktionschef Alexander Gauland angetreten zu sein. Weidel gilt aufgrund ihrer schroff-hölzernen Art als nicht sonderlich beliebt. Vorbehalte gegen sie gibt es in der Rechtsaußenpartei auch aufgrund ihrer Homosexualität und dubiosen Finanzgebarens. Am Nachmittag wählte die AfD-Bundestagsfraktion Weidel und Gauland erneut zu Vorsitzenden. Bei der Wahl gab es nach Angaben aus der Fraktion keine Gegenkandidaten. Das Duo erhielt demnach knapp 78 Prozent der Stimmen der Abgeordneten.

Mit besonderer Spannung war unterdessen das Ergebnis der Fraktionsvorsitzendenwahlen bei Bündnis 90/Die Grünen erwartet worden. In einer offensichtlich konzertierten Aktion hatte der ehemalige Parteichef seinen Hut für den Posten des Fraktionschefs in den Ring geworfen und damit seine Parteifreunde Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter herausgefordert. Hofreiter, der im Gegensatz zu Özdemir eindeutig für eine »rot-rot-grüne« Option steht, hatte sich im Vorfeld der Wahl gelassen gezeigt.

Der stramme »Oberrealo« Özdemir hatte sich die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Bremer Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther vom linken Flügel an die Seite geholt, um auch von diesem Parteiflügel unterstützt zu werden. Am späten Nachmittag setzte sich Hofreiter im ersten Wahlgang mit 58,2 Prozent der Stimmen gegen Özdemir durch. Göring-Eckardt kam gegen Kappert-Gonther auf 61,19 Prozent der Stimmen.

Die CDU/CSU-Fraktion dürfte auch künftig von Ralph Brinkhaus geführt werden, der den Posten erst seit September des letzten Jahres innehat. Damit steht nur noch bei der Linksfraktion eine Wahl an. Die noch amtierende Fraktionschefin Sahra Wagenknecht, die die Fraktion gemeinsam mit Dietmar Bartsch führt, hatte im März angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für das Amt kandidieren zu wollen.