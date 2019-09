Der Kaiser ist nackt

Hintergrund: Rund ums CO2

Weltweit wurden 2018 etwa 37,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid (CO2) durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Zementproduktion in die Luft geblasen. Hinzu kamen weitere rund fünf Milliarden Tonnen aus der Entwaldung. CO2 ist das mit Abstand wichtigste Treibhausgas, da besonders langlebig. Die anderen Treibhausgase werden entsprechend ihrer Wirksamkeit in sogenannte Kohlendioxidäquivalente umgerechnet. Namentlich die Konzentration des als Treibhausgas sehr effektiven Methans nimmt seit etwa 2007 wieder zu, nachdem bereits Entwarnung gegeben worden war. Grund dafür sind mit einiger Wahrscheinlichkeit Lecks bei der vor allem in den USA, aber auch im wachsenden Ausmaß in China betriebenen Erdgasförderung mittels des berüchtigten Frackings.

Doch Methan ist nicht besonders langlebig. Sobald die Quellen versiegen, nimmt seine Konzentration in der Atmosphäre wieder ab. Ganz anders CO2. Dieses wird zwar im großen Umfang von Biosphäre und Ozeanen umgesetzt. Das heißt, es wird der Atmosphäre entnommen und dieser an anderer Stelle – durch absterbende Organismen, in warmen Meeresregionen durch die Ozeane – wieder hinzugefügt. Dieser Kreislauf verändert sich nur sehr langsam. Zusätzliches CO2 kann (noch) zu knapp unter 50 Prozent von Biosphäre und Ozeanen aufgenommen werden, der Rest der Emissionen aus industriellen Aktivitäten, Verkehr, Heizen und Entwaldung verbleibt aber für Jahrtausende in der Atmosphäre. Mit anderen Worten: Der Mensch hat den CO2-Gehalt unserer Lufthülle bereits nachhaltig verändert und setzt dies unvermindert fort, und zwar in Rekordgeschwindigkeit. Zu Beginn der Industrialisierung betrug die atmosphärische CO2-Konzentration 290 CO2-Moleküle auf eine Million Luftmoleküle (ppm), Ende 2019 werden es vermutlich bereits 410 ppm sein.

Deutschland hat 2017 knapp 800 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Hinzu kommen rund 100 Millionen Tonnen andere Treibhausgase. Seit 1990 waren es insgesamt 24,8 Milliarden Tonnen. Historisch gesehen ist Deutschland nach den USA, China und Russland der viertgrößte Verursacher der bereits in der Atmosphäre angereicherten Treibhausgase. Es beherbergt etwa 1,1 Prozent der Weltbevölkerung, hat aber immer noch einen Anteil von 1,9 Prozent an den jährlichen Emissionen. Das Argument, Deutschlands Anteil am Problem sei zu vernachlässigen, entbehrt somit jeder Grundlage. Vielmehr hat es als einer der wichtigsten Verursacher des Problems eine besondere Verantwortung. Dies auch, da in den obigen Zahlen noch nicht die Emissionen eingerechnet sind, die in anderen Ländern entstehen, aus denen im großen Umfang Rohstoffe, Futter- und Nahrungsmittel und Konsumgüter importiert werden. (wop)