VAE schließen sich US-Seemission an

Abu Dhabi. Nach Saudi-Arabien schließen sich auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) der Koalition für »maritime Sicherheit« in der Golfregion an. Damit sollten die internationalen Bemühungen unterstützt werden, den Bedrohungen der Seefahrt und des Handels zu begegnen, teilte das Außenministerium in Abu Dhabi mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM am Donnerstag morgen berichtete. Die von den USA geführte Militärmission soll im Persischen Golf, dem Golf von Oman, der Straße von Hormus und der Meerenge Bab Al-Mandab operieren und richtet sich in erster Linie gegen den Iran. (dpa/jW)