Lehrer mit SS-Tattoos

Bernd Settnik/ZB/dpa Leitet die Ermittlungen gegen Clemens K.: Die Staatsanwaltschaft Neuruppin

Potsdam. Ein Lehrer mit faschistischen Tattoos ist an einer Oberschule im brandenburgischen Hennigsdorf aus dem Lehrdienst genommen worden. Er sei ins Schulamt versetzt worden, teilte das Landesbildungsministerium am Montag in Potsdam mit. Zudem leitete die Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen ein. Den Angaben nach hatte es im Sommer vergangenen Jahres erste Hinweise gegeben. Ende Januar habe sich der Verdacht der faschistischen Gesinnung erhärtet. Die Märkische Oderzeitung (MOZ) berichtete am Freitag, der 36jährige Clemens K. habe im Sommer 2018 beim Sportfest der Albert-Schweitzer-Schule Hennigsdorf (Oberhavel) seinen Oberkörper entblößt und damit u. a. seine Tätowierung des Wahlspruchs der SS, »Meine Ehre heißt Treue«, gezeigt. Der als Quereinsteiger in den Schuldienst gelangte K. trage zudem zwei weitere faschistische Symbole auf der Brust, eine »Wolfsangel« und eine »schwarze Sonne«.

Zum 31. Juli 2019 wurde er ins staatliche Schulamt versetzt, wo er laut MOZ zunächst vorübergehend im Bereich »Migration« ohne Schülerkontakt eingesetzt wurde. Das Schulamt Neuruppin bestätigte das der Zeitung und erklärte den Umstand u. a. mit »personellen Engpässen«. In dieser Funktion hatte K. zudem zeitweise die Durchwahl »-88«, ein Code der rechte Szene für »Heil Hitler«. Die Telefonnummer sei mittlerweile geändert worden und K. im Bereich »Konzeptionsentwicklung für Fachdidaktik/Fortbildung« tätig.

Dem Lehrer wurde laut Landesbildungsministerium im Februar fristlos gekündigt. Die Gerichte widersprachen der Entscheidung jedoch – aus welchen Gründen, teilte das Ministerium zunächst nicht mit. Es ging in Berufung. Außerdem ermittle die Staatsanwaltschaft Neuruppin gegen den Mann. Der Kündigungsstreit sei noch nicht rechtskräftig entschieden. Bis zum Abschluss muss das Schulamt Neuruppin den Mann weiter vertragsgemäß beschäftigen. (dpa/jW)