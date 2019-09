Aus der Vogelperspektive

Rorhof, Stadtarchiv Kronberg, Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Julius G. Neubronner wurde 1851 in Kronberg im Taunus als Sohn eines Apothekers geboren. Sein Vater Wilhelm hatte die clevere Idee, Brieftauben für die Verschickung von dringenden Rezepten zu nutzen. Sein Sohn erbte den Beruf, das Unternehmen und die Begeisterung für Tauben. Er präparierte sie so, dass sie kleine Pakete tragen konnten, in denen sich einzelne Medikationen befanden: Ein Vogel erreichte die Apotheke mit einem Rezept, eine andere wurde mit der passenden Medizin zum lokalen Sanatorium geschickt.

In einem Fall ging eine Taube auf ihrem Flug im Nebel verloren, schaffte es aber nach einem Monat, in ihr Zuhause zurückzukehren. Das brachte Neubronner auf den Gedanken, ein System zu entwickeln, mit dem sich die Bewegung der Vögel verfolgen ließe. Da er auch ein begeisterter Amateurfotograf war, kam ihm die Idee, der Taube eine kleine und leichte Kamera anzupassen. Diese Kameras wurden von Neubronner selbst konzipiert und den Vögeln mit einem Gurt um die Brust geschnallt. Eine Aluminiumhalterung sorgte dafür, dass die Kameras nach unten zeigten. Deren Verschluss wurde in regelmäßigen Abständen geöffnet, um Bilder aufnehmen zu können.

Nach den ersten erfolgreichen Versuchen 1907, war der nächste naheliegende Schritt, die Benutzung der Erfindung auf Beobachtung und Erkundung auszuweiten. Im Dezember 1908 erhielt Neubronner das Patent für seine Idee. Von diesem Moment an begann die Popularität seiner Methode der Luftfotografie zu wachsen. Bei den neu gegründeten Luftvorführungen gewann Neubronner Medaillen und Preise. Trotz der weit verbreiteten Nutzung dieser Kameras im Freizeitbereich, in Wissenschaft und Presse wie auch zu militärischen Zwecken, dauerte ihr Erfolg nur ein paar Jahre an. Technisch fortgeschrittenere Methoden übernahmen die Führung und ließen Neubronner und seine Tauben in der Geschichte verschwinden. Nichtsdestotrotz hat seine Erfindung zu der Entwicklung der Luftfotografie beigetragen und kann als der Vorläufer der heutigen Drohnen gesehen werden.

Das Buch »The Pigeon Photographer«, herausgegeben im Rorhof-Verlag, unternimmt eine Reise durch Neubronners Archiv der Fotografien. Dabei erinnert es an die erste Person, die versuchte, die Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten.