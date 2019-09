Der umstellte Trump

jW

Behindert ein »tiefer Staat« den US-Präsidenten? Oder zertrümmert Donald Trump die Bundesverwaltung? FAZ-Redakteur Andreas Ross fragte dies am Donnerstag im Leitartikel der »Zeitung für Deutschland« und gab in der Überschrift bereits die Antwort: »Trump lässt sich nicht einhegen«.

Was für ein Glück. Oder doch nicht? Trump hat zwar keinen neuen heißen Krieg begonnen, aber die von seinen Vorgängern angezettelten auch nicht beendet. »Maximaler Druck« auf Freund und Feind ist seine einzig erkennbare außenpolitische Idee. Eine Lieblingsvorstellung ist, Venezuela und Kuba zu erwürgen. Eine weitere: Völkerrecht ist hinderlich, und Verträge sind dazu da, sie zu brechen. INF-Vertrag mit Russland über atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen? Weg damit. Atomvertrag mit dem Iran? In den Papierkorb. Trump setzt auf die faschistische »Knochensäger«-Milliardärsclique in Saudi-Arabien, und auf Israel, deren wichtigsten Kooperationspartner mit Atombombe im Nahen Osten. So geht Politik der Stärke gegen die »revisionistischen Mächte China und Russland« in seiner »neuen Ära« (Trump bei der Vorstellung seiner Nationalen Sicherheitsstrategie im Dezember 2017). Er baut in einer Zeit des Niedergangs der USA darauf, deren Potential, die Welt in die Luft zu sprengen, unbegrenzt zu steigern. Da kann es schon zu Meinungsverschiedenheiten kommen, aber seinen Klassenauftrag »America first« erfüllt Trump bisher konsequent.

Das sieht anders aus, wenn politische Entscheidungen z. B. auf Grönland-Kauf, Beleidigtsein oder abendlichen Burger-Fraß beim Fox News-Gucken im Weißen Haus plus Twitterei reduziert werden, auf zur Schau gestellte Macken. Ross greift in diesem Bild-, Spiegel- und Bunte-Stil drei politische Läppischkeiten auf, um seine Fragen zu beantworten. Da wären: Abzug eines CIA-Spions aus Moskau, weil der US-Geheimdienst angeblich Angst davor hat, dass Trump plaudert. Rauswurf des Sicherheitsberaters John Bolton, weil der Präsident, wie er per Twitter mitteilte, »mit vielen seiner Vorschläge überhaupt nicht einverstanden war«. Und schließlich: Trump erklärte auf einer Landkarte TV-Zuschauern, der Sturm »Dorian« werde auch Alabama »höchstwahrscheinlich (viel) härter treffen als erwartet«. Da war für den US-Bundesstaat längst Entwarnung gegeben, aber da Trump keinen Fehler zugebe, so Ross, sei den Mitarbeitern des Wetteramtes mit Kündigung gedroht worden, sollten diese ihm widersprechen.

So weit, so schlicht auf der untersten Analysestufe. Wer sich auf die Frage nach dem »tiefen Staat« einlässt, erhält wie Ross stets »keine klare Antwort«. Auf der einen Seite schlage Trump »viel Skepsis« von Diplomaten, Agenten und Offizieren entgegen, typischer aber sei »Stillstand durch Orientierungslosigkeit«. In der Umweltbehörde, im Innen- oder im Justizministerium decke sich dagegen »der Deregulierungsdrang des Baulöwen Trump mit alten Träumen seiner Partei« – also kamen Erdöl- und Polizeilobby rein. Fazit von Ross: »Fachleute in der Verwaltung bilden keine vierte Gewalt, sondern sind Teil der Exekutive.« In 32 Monaten Amtszeit sei Trump bewusst geworden, dass er ohne Verwaltung wenig bewirken könne. Nun lege er »mehr Wert als vorher darauf, sich mit gleichgesinnten Leuten zu umgeben«. Dass er sich »steuern lasse, dass er eingehegt werde« – dürfe als widerlegt gelten.

Die Anhänger der These vom »tiefen Staat« wird das nicht überzeugen. Das ist eine Art Gespensterglauben, immun gegen Argumente, ein Universalschlüssel zur Erklärung von allem, also von nichts. Nutzen entfaltet er in linken Kreisen: Wer die Herrschaft der Bürokratie verkündet oder einen »Staat im Staate« für übermächtig hält, lenkt wirkungsvoll vom Klassencharakter des geschäftsführenden Ausschusses der Herrschenden ab.