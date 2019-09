jW

Für die Revolution

Zu jW vom 16.9.: »Kuba im Energiesparmodus«

(…) Die Kubanische Revolution lebt! Das sozialistische Land verteidigt bis heute seine Errungenschaften (…). Da die Regime-Change-Politik (…) keinen Erfolg hatte, aktiviert US-Präsident Donald Trump den dritten Teil des Helms-Burton-Gesetzes. Dieser sieht auch den Boykott von internationalen Banken und Unternehmen vor, die Beziehungen zu Kuba pflegen, sowie ein Klagerecht geflohener ehemaliger kubanischer und durch den Staat enteigneter Besitzer. Anstatt gegen derartige Methoden aufzustehen, sieht man am Beispiel unseres Außenministers Heiko Maas, dass er konterrevolutionäre Bestrebungen in Venezuela unterstützt, zu dessen rechtmäßiger Regierung Kuba steht. Ich denke, jetzt ist es an uns allen, mit Aufklärung über die verbrecherische US-Politik, durch unsere Proteste, unsere Spenden dem kubanischen Volk beizustehen. Tun wir was und schließen wir uns zusammen! Saludos solidarios!

Ursula Zierz (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)

Zu kurz gefasst

Zu jW vom 16.9.: »Wort und Tat«

Das Bild mit Jean-Paul Sartre und Fidel Castro ist wichtig. (…) Denn Engagement besteht nicht nur aus politischem und gesellschaftlichem Einmischen. Die Seite des Gefühls und der persönlichen Lebenspraxis gehört genauso dazu. Es geht um die Einheit von Theorie und Praxis, das Übereinstimmen von Denken, Fühlen und Handeln. Dafür stand Sartre im Gegensatz zu vielen anderen. Er besuchte die Gefangenen der RAF. Er nahm teil am »Mai 1968« in Paris und schrieb auch darüber. Seine Verbindung mit Simone de Beauvoir war der Versuch, eine neue Art von Beziehung zu leben und mit der bürgerlichen Ehe zu brechen. (…) Der Existentialismus lehnt jede Autorität ab und gibt jedem Menschen die Möglichkeit, aber auch die Aufgabe, den Sinn des eigenen Lebens zu verwirklichen. Lebenssinn verwirklicht sich nur durch Praxis. So sind auch Literatur und Theater nur glaubwürdig, wenn die verschiedenen Bereiche des menschlichen Lebens darin Eingang finden und auch der Autor versucht, die Ergebnisse seiner Kopf- und Gefühlsarbeit zu leben. Ansonsten scheitert er, auch wenn seine Sätze noch so klug scheinen. Leider fehlt in dem sonst guten Artikel diese emotionale und lebenspraktische Seite. Engagement ist für mich so zu kurz gefasst.

Georg Kaufmann (Onlinekommentar)

Unmögliche Forderungen

Zu jW vom 18.9.: »Die loyalste Opposition«

(…) Die Verfasser übersehen, dass eine Partei Die Linke, die nicht regieren will, keinen Gebrauchswert hat für die »arbeitende Klasse«. Der Kritik am sächsischen Wahlkampf kann ich zum Teil folgen, aber da war Die Linke ja nicht in der Regierung. Regiert sie mit wie in Brandenburg, bekommt sie Probleme mit der »arbeitenden Klasse«, falls sie die Braunkohleförderung nicht mehr mitmachen will ... Abgesehen von den innerparteilichen Problemen, die es ja gibt, hat Die Linke es zur Zeit sehr schwer, man will von ihr die Quadratur des Kreises. Macht sie es den einen recht, laufen die anderen davon. Steht sie an der Seite der Geflüchteten, verärgert sie die, die Konkurrenz auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt fürchten. Am besten funktioniert »linke« Politik noch auf kommunaler Ebene, wo man eher deutlich machen kann, dass die verschiedenen Ziele »linker« Politik auch zusammenpassen können.

Brigitte Forßbohm, Wiesbaden (Onlinekommentar)

Kein Gebrauchswert

Zu jW vom 18.9.: »Die loyalste Opposition«

Brigitte Forßbohm (siehe die vorige Zuschrift; jW) verkennt in ihrem Kommentar, dass eine Linke, die den bürgerlichen Staat regieren will, der immer inniger mit den kapitalistischen Verbänden verschmilzt, tatsächlich keinen Gebrauchswert für die arbeitende Klasse hat. In Brandenburg hat Die Linke so mit-»regiert«, dass sie das reaktionäre Polizeigesetz bestätigt hat. Ist das etwa ein Gebrauchswert für die arbeitende Klasse? Erleichtert das ihre Kämpfe, die sie führen muss? Für wen also ist das ein Gebrauchswert? Aber sehr richtig: Das »Regieren« des bürgerlichen Staates von links ist wirklich die unmögliche Quadratur des Kreises. Es klappt nur als Zaubertrick. Wenn man es ernst meint mit den Interessen der arbeitenden Klasse, sollte man es lassen!

Herbert Münchow (Onlinekommentar)

Reparaturbetrieb

Zu jW vom 19.9.: »Arm und abgespeist«

Soll man lachen oder weinen darüber, dass der Reparaturbetrieb »Tafel« nun nach Unterstützung seitens des Staates ruft? Würde der »Tafel«-Vorsitzende Jochen Brühl gründlicher nachdenken, z. B. darüber, dass Lebensmittel in unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem nicht produziert werden, um Menschen zu ernähren, sondern – wie alles andere auch – um Profite damit zu machen, würde er sich nicht mehr darüber wundern, dass hierzulande 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll landen, während immer mehr kaum Geld haben, das Lebensnotwendige zu kaufen. Und womöglich würde er anfangen, den Sinn seines Tuns zu bezweifeln. Aber hat man sich erst mal etabliert – und das haben die »Tafeln«, seitdem mit der »Agenda 2010« die Armut per Gesetz verordnet wurde –, dann scheint sich Nachdenken für viele zu verbieten. Sorgen doch unter anderem Konzerne als Unterstützer (zur Verbesserung des eigenen Images) auch für eine Bestätigung der »Tafeln«. Ein bisschen Kritik an zu geringen Renten und Sozialhilfe und zu hohen Mieten, wachsender Altersarmut – ja! Aber mehr nicht! Auch umgekehrt gilt: Kaum ein Politiker wagt, die »Tafeln« zu kritisieren. Man braucht sich gegenseitig. Deshalb könnte es durchaus sein, dass Jochen Brühls Hilferuf Gehör findet! Schließlich sind beide Seiten auf Systemerhalt bedacht! Wäre ja noch schöner, Containern zu entkriminalisieren oder den Armen gleich soviel zu geben, dass sie auf die »Tafeln« nicht mehr angewiesen wären – oder gar einen Systemwechsel einzuleiten, so dass statt des Profits die Bedürfnisse maßgebend werden.

Ursula Mathern, Merxheim