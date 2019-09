Ein Jahr in Bernstein

Copyright: Sabine Weigle »Das große Ganze im Kleinen, Alltäglichen« (Blatt vom 15.9.1989)

Es war die Nacht zum 9. Februar, in der uns der Schriftsteller Jürgen Roth zum ersten Mal von diesen Skizzen- und Notizbüchern erzählte. Der Zeichner und Dichter F. W. Bernstein – das stille Genie der Neuen Frankfurter Schule, aus der vor 40 Jahren das Satiremagazin Titanic hervorging – war im Dezember im Alter von 80 Jahren verstorben. Roth hatte an jenem Wintertag viele Stunden lang in den hinterlassenen Heften geblättert und kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Auf der Suche nach Illus­trationen für ein Buch über den Kiebitz war sein Blick immer wieder hängengeblieben an Porträtskizzen, Stadtlandschaften, Akten, Stilleben. Roth beschrieb Blätter von abgründigem Humor, großer Lakonie, meisterhaftem Minimalismus. In diesen Arbeitsjournalen sei neben dem veröffentlichten ein zweites Werk zu entdecken.

Einige Wochen später standen wir dann zum ersten Mal selbst vor dem massiven Holzregal mit den Büchern. Bernsteins Witwe Sabine Weigle hatte uns sehr freundlich empfangen in der Wohnung in Berlin-Steglitz an der Stadtautobahn, in der sie seit 1985 mit ihrem Mann gelebt hatte. Das Regal steht dort in einem langen Flur mit knarzenden Dielen. In ihm sind, chronologisch grob geordnet, 506 Journale aneinandergereiht – wir haben als erste nachgezählt. Das geht vom kleinen Heft aus Bernsteins Schulzeit bis zum gebundenen »Chorleitungsbuch« eines Männergesangsvereins, das er 1984 beim Trödler erstand. Zwischen Notizbüchern aus dem Fachhandel für Zeichenbedarf stehen da Kladden mit Spiralbindung oder Hefte mit falschem Krokodil­ledereinband (rot). Ein Cover ziert ein Blumenmotiv, das nächste ein »Bussi Bär«-Logo. Und wer die Bücher aufschlägt, betritt, staunend und lachend, eine Schule des Sehens.

Bernstein hat seit der Jugend bei jeder Gelegenheit gezeichnet: beim Spazierengehen, in der S-Bahn, zu Hause (auch, wenn Besuch da war), im Konzertsaal, auf Reisen und in Zeichenkursen – von 1984 bis 1999 war er Professor für Karikatur an der Hochschule der Künste in Berlin. »Jeden Tag graphische Gymnastik« war sein Leitspruch. So sind über die Jahrzehnte weit über 10.000 Kunstwerke entstanden: Serien mit Kleidungsstücken, Mahlzeiten oder Autos (auch Spielzeugautos) werden von assoziativen Bildarrangements mit Phantasiefiguren unterbrochen. Oder von Kneipenszenen. Und nebendran stehen Notizen zu Fußball, Wetter, Weltpolitik. Sie könnten kaum vielgestaltiger sein, diese Skizzen. Das liegt auch an der Wahl der Zeichenwerkzeuge. Bei aller Liebe zum Füller brachte es Bernstein auch mit Buntstiften, Tusche oder Wolle zu einiger Meisterschaft.

Was die so unterschiedlichen Blätter gemeinsam haben? Sie lassen das große Ganze im Kleinen, Alltäglichen aufscheinen. Und die jüngere Geschichte lebendig werden. Dutzendfach hat Bernstein in den Büchern Freunde wie Eckhard Henscheid, Wiglaf Droste oder Manfred »Bofi« Bofinger porträtiert. Und manches Großereignis wacker heruntergebrochen. »CSSR-Grenze offen«, notierte er am 8. November 1989. »Heut’ ZK-Sitzung, 3 Tage.« Und in der nächsten Zeile: »Unser Realitätsverarbeitungsprinzip Stammtisch brach auch zusammen.«

Im Frühjahr 1993 kommt er darauf zurück. »Als die Mauer fiel – eine lange Ballade« ist da ein Blatt überschrieben, das Geschäftigkeit zeigt, einen Fisch auf Hackenschuhen, ein Schwein im Mantel: »Noch keine hundert Jahr’ ist’s her / da ist die Mauer gefallen / und die Erde ward wüst und leer«.

Mit freundlicher Genehmigung Sabine Weigles wird die junge Welt ab Samstag, den 26. Oktober, einen kleinen Teil dieses großen Werks erstmals veröffentlichen. Jeden Tag ein Blatt. Ein Jahr lang. Zu sagen, wir fühlten uns geehrt, wäre schwer untertrieben.