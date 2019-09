171 Geflüchtete auf Lampedusa angelandet

Rom. Allein am Mittwoch sind 171 Geflüchtete auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa angelandet. Das meldete die Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag. In den vergangenen zwei Wochen seien es fast 600 gewesen, die meisten von ihnen aus Tunesien. Am Mittwoch abend begann eine Gruppe Tunesier mit einem Sitzstreik vor der Hauptkirche Lampedusas, um gegen eine Abschiebung zu protestieren. Die EU verweigert Migranten aus Tunesien in nahezu allen Fällen politisches Asyl. (dpa/jW)