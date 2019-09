Gantz will Israels Premierminister werden

Tel Aviv. Nach der Wahl in Israel hat Benjamin Gantz vom »Blau-Weiß-Bündnis« das Amt des Regierungschefs für sich reklamiert. Er wolle eine »breite, liberale Einheitsregierung« anführen, sagte der 60jährige am Donnerstag in Tel Aviv. Er reagierte damit auf einen Aufruf des Premierministers Benjamin Netanjahu, sich einer großen Koalition seines Likuds mit rechten und religiösen Parteien anzuschließen. Nach der Wahl am Dienstag hat »Blau-Weiß« einen kleinen Vorsprung vor dem Likud. Allerdings haben weder das rechte noch das »Mitte-links-Lager« eine Mehrheit von 61 der 120 Sitze im Parlament. (dpa/jW)