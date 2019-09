Trieneke Klein/ZDF Spezialisten am Werk: »Rätselhaftes Vergessen – neue Hoffnung bei Alzheimer«

Wie die Römer mit Häftlingen umgehen

Die Römer, hört man im Gespräch mit Norditalienern immer wieder, hätten schon Hannibal klein gekriegt: Nicht mit martialischen Mitteln, sondern mit Dekadenz, mit Milchlamm und käuflicher Liebe, Dolce Vita eben. Und nun ein Theater, umzäunt von Maschendraht, die Schauspieler sind Mafiosi, Diebe, Vergewaltiger. Das Theater im Hochsicherheitsgefängnis Rebibbia in Rom besuchten in den letzten Jahren 50.000 Zuschauer. Seit 2002 führen Häftlinge dort Theaterstücke auf. Die Rückfallquote der ehemaligen Teilnehmer am Gefängnis-Theaterkurs liegt nach der Entlassung bei sagenhaft niedrigen drei Prozent. Woran liegt das? Es sei an Hannibal erinnert …

Rätselhaftes Vergessen – neue Hoffnung bei Alzheimer

Eine Spritze für die Erinnerung: Fast vier Jahre lang wurde auf der ganzen Welt der Wirkstoff Aducanumab an insgesamt rund 3.500 Patienten getestet. Im Frühjahr 2019 kam dann die erschreckende Nachricht, dass die ersten Testergebnisse nicht gut genug seien, die Studie wird abgebrochen. Es ist zwar nur eine von vielen gescheiterten Studien – aber vielleicht die vielversprechendste.

Der Traum vom Biobauernhof – zwischen Idylle und Knochenjob

Ein Filmteam begleitete zwei junge Familien während der Gründungsphase ihrer kleinen Biobauernhöfe und besuchte sie drei Jahre später noch einmal. Während Anja und Frank eine Frischkäserei aufgebaut haben, wollten es der Landwirt Lukas und die Studentin Miriam mit der Haltung von Kühen und Hühnern schaffen. Doch die anstrengende und zeitraubende Arbeit ist eine Belastungsprobe für die beiden Paare.

Den Menschen so fern

Algerien 1954: Der Algerienfranzose Daru unterrichtet im Atlasgebirge Kinder, bis ein französischer Soldat ihn auffordert, einen des Mordes angeklagten arabischen Bauern zur Polizeistation in die nächste Stadt zu bringen. Auf der gefährlichen Reise durch Berge und Wüste nähern sich die beiden Männer an. Daru muss sich entscheiden, auf welcher Seite er für welche Freiheit kämpfen will. F 2014. Mit Viggo Mortensen.

