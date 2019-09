jW

Rebellisch werden

Zu jW vom 13.9.: »Ruhe im Karton«

Nach den Katastrophen in Sachsen, Brandenburg und der EU-Wahl darf man nicht »auf Thüringen warten«! Andere Wege müssen schnellstens gesucht und begangen werden. Die Linke muss wieder als die Partei gelten, die sich für Arbeiter, Arbeitsuchende und Rentner einsetzt. Möglichst bald müssen genau solche Leute in Funktionen, auf Redeplattformen und vor allem als Kandidaten zu sehen und hören sein. Fehlt ihnen etwa die Hochschulbildung? Mangelt es an Politikerfahrung? Da gelten eher Lebenserfahrung und Gefühl für Alltagssorgen! (…) Bei jedem Streik, auf jeder Demo, bei jedem Protest müssen Linke mitorganisieren, dabeisein, nicht immer führend, aber immer sichtbar, mit Bannern, Abzeichen, Flugblättern, und zwar nicht akademisch klingenden, sondern knappen, witzigen, angriffslustigen, über die gelacht und diskutiert wird! (…) Es wird gesagt, »die Deutschen« oder gar »die Linken« demonstrierten nicht gern. Doch sind sie gern dazu bereit, wenn sie echt bewegt sind. Das sah man bei der Anti-TTIP-Demo, am 8. März, bei »Unteilbar«, bei »Mietstopp« und »Deutsche Wohnen enteignen«. (…) Warum können nicht Linke, alte wie jüngere, statt unter sich zu streiten, frech, rebellisch werden? (…) Kann nicht Die Linke bei Treffen, Konzerten und Begegnungen aller Art demonstrieren, dass Menschen mit »deutscher« Herkunft und jene mit türkischer, kurdischer, arabischer und afrikanischer sich gut zusammentun können, (…) und damit am klügsten, treffsichersten die AfD bekämpfen? Und bei alldem: Kann nicht Die Linke klar sagen, dass überteuerte Mieten, das Schließen von Betrieben, das Fehlen von festen Arbeitsstellen, ärmliche Renten, der miese Zustand vieler Schulen und der Infrastruktur auf dem Lande – dass dies alles mit Profitgier zusammenhängt, mit den Bundeswehr-Milliarden, gefährlichen Militärmanövern, deutscher Expansion und Kriegseinsätzen? (…) Die mutigen Worte von Bernie Sanders und den neuen, jungen Abgeordneten in Washington wie Alexandria Ocasio-Cortez zeigen, dass gerade junge Menschen zunehmend tiefergehende Lösungen suchen, ja sogar weniger Angst vor dem bisherigen Tabuwort »Sozialismus« spüren. Überraschend viele merken, dass (…) ein immer elitäreres, immer reicheres »ein Prozent« die Welt gefährdet. Mit Umweltkollaps, Atomkrieg, Faschismus. Es gilt, vor diesem »einen Prozent« und seinen Gehilfen zu warnen und gegen sie entschlossen, jedoch freudig zu kämpfen! Möglichst vor der nächsten Wahl – und vor einer drohender Krise! Und gerade auch, um unsere dringend nötige Partei, Die Linke, vor sich selbst zu retten!

Victor Grossman, per E-Mail

Machenschaften aufdecken

Zu jW vom 13.9.: »Untaugliches ›Pflaster‹«

Ich finde es problematisch, dass Sie sich laufend positiv auf Bertelsmann-Studien beziehen, ohne dies kritisch zu kommentieren. So wird der Eindruck erweckt, diese Stiftung sei eine grundsätzlich begrüßenswerte Einrichtung, mit der man zwar nicht immer einer Meinung ist, die aber Seriosität und Legitimation besitzt, sich in politische Fragen einzumischen. Gewinnt eine Forderung wirklich dadurch an Glaubwürdigkeit, dass eine Bertelsmann-Studie zum selben Ergebnis kommt? Und was, wenn nicht? Was soll man von einer linken Öffentlichkeit halten, die ständig Bertelsmann-Studien hervorziehen muss, um ihre Positionen zu stützen? Diese Studien sind reine PR, dienen der Abwehr von linker Kritik und werden deshalb medienwirksam publiziert. Hinter den Kulissen laufen weit fragwürdigere Aktivitäten ab, oft fern der Öffentlichkeit. Zum Beispiel, wie Bertelsmann den Aufschwung der Rechten begünstigt hat: Einführung von Hartz IV, Nationalismus- und Deutschlandfahnen-Kampagne »Du bist Deutschland« und die Gewinnung von Thilo Sarrazin als Autor für das Buch »Deutschland schafft sich ab«. Oder die Geschäftsbeziehungen, die Bertelsmann noch bis vor kurzem zu Paulo Guedes, dem ehemaligen Wahlkampfberater Jair Bolsonaros und gegenwärtigen ultraneoliberalen Wirtschaftsminister Brasiliens, pflegte, und zwar im Bereich der Investitionen in private Bildungsunternehmen. (…) Die Zeit zum Abschreiben der Pressemeldungen aus dem Hause Bertelsmann wäre sinnvoller genutzt, würde man statt dessen versuchen, sich eigenständig einen kritischen Überblick auch über die weniger sichtbaren Aktivitäten Bertelsmanns – Konzern und Stiftung – zu verschaffen und dann darüber kritische Berichte verfassen.

Wiebke Priehn, per E-Mail

Verursacher benennen

Zu jW vom 17.9.: »Keine Glaubensfrage«

(…) Meiner Meinung nach fehlt es in der Debatte über die Umweltpolitik daran: Nicht der Mensch als abstraktes Subjekt, sondern konkrete Akteure sind als verantwortlich für die Klimaschäden zu benennen. Denn es geht nicht nur um die Folgen sinnloser Verschwendung, die der Reichtum ermöglicht, sondern auch um skrupellose Beihilfe zur Umweltzerstörung, wie sie zum Beispiel aus dem Dieselskandal und der Forcierung der Brandrodung bekannt ist. Es ist nicht hinnehmbar, dass dieses Handeln ungestraft bleibt. Dazu fehlen bisher die passenden strafrechtlichen Bestimmungen. Sie stehen auf der Tagesordnung! (…) Von entscheidender Bedeutung bleibt, dass das Recht auf den politischen Streik endlich wieder etabliert wird, damit die Menschen ihre grundlegenden Interessen verteidigen können. Diese Interessen bestehen natürlich darin, ihren Kindern und Enkeln, ihren Freunden und Bekannten und diesem Planeten insgesamt eine lebenswerte Zukunft zu sichern. (…) Dazu gehört ein Wandel der Rahmenbedingungen, zuerst der gesellschaftlichen Verhältnisse, die humanisiert werden müssen, da sie derzeit den Fortbestand der Menschheit gefährden – vor allem die Profitorientierung, der Wahn des Wachstums. Auch die politische Verfasstheit wird geprüft werden. (…) Es ist an der Zeit, das Parlament von der von einigen Führungskräften der wenigen Parteien dominierten Handlungsroutine zu erlösen. Das wäre auch ein angesagter Klimawandel.

Torsten Andreas Scharmann (über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)