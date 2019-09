EU-Parlament einig bei »Brexit«-Kurs

Strasbourg. Das EU-Parlament hat im Streit um den anstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU Einigkeit demonstriert. Mit einer breiten Mehrheit von 544 zu 126 Stimmen nahm das Plenum in Strasbourg am Mittwoch eine Entschließung zum »Brexit«-Kurs der EU an. Das Parlament besteht darin unter anderem auf der Beibehaltung der »Auffanglösung« für Nordirland und lehnt eine bedingungslose Verschiebung des »Brexit«-Datums ab. Großbritannien tritt nach bisherigem Stand am 31. Oktober aus der Europäischen Union aus. Bei den Verhandlungen über ein Abkommen gibt es unterdessen weiterhin keine Entwicklung. (AFP/jW)