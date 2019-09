Trump ernennt neuen Sicherheitsberater

Washington. Eine Woche nach dem Rauswurf von John Bolton hat US-Präsident Donald Trump die Ernennung des Diplomaten Robert O’Brien zum neuen Nationalen Sicherheitsberater angekündigt. O’Brien sei bislang »sehr erfolgreich« als Sondergesandter für Geiselangelegenheiten im Außenministerium tätig gewesen, erklärte Trump am Mittwoch auf Twitter. Der Jurist wird der vierte Nationale Sicherheitsberater in Trumps Amtszeit. O’Brien war im Sommer einem breiterem Publikum bekanntgeworden, weil Trump ihn zur Beobachtung eines Verfahrens gegen den amerikanischen Rapper Asap Rocky nach Schweden geschickt hatte. Der Einsatz O’Briens hatte für Erstaunen gesorgt, da der Musiker wegen Körperverletzung angeklagt wurde und zeitweise inhaftiert war, sich aber nicht in Geiselhaft befand. (dpa/jW)