Deutsche Bahn in Finanzierungsnot

Die Krisenmeldungen rund um die bundeseigene Deutsche Bahn AG (DB) reißen nicht ab. Am heutigen Mittwoch wird sich der Aufsichtsrat des Schienen- und Logistikkonzerns in Berlin dem Vernehmen nach schwerpunktmäßig nicht mit technischen Störungen, Verspätungen und Servicemängeln befassen, sondern mit schweren finanziellen Problemen.

Ein Auslöser neuer Debatten ist ein Papier des Bundesrechnungshofs. Darin warnen die Prüfer vor dem Hintergrund von Gewinneinbrüchen und steigender Verschuldung davor, dass der DB allein im laufenden Jahr rund drei Milliarden Euro fehlten. Der Betrag werde aber dringend für Investitionen in Infrastruktur und Rollmaterial gebraucht. In den vergangenen 25 Jahren hat das Unternehmen Schulden in Höhe von rund 20 Milliarden Euro angehäuft. Diese »Finanzierungslücke« erhöht nun den Druck, zwei Tochterfirmen zu verkaufen, die in der Vergangenheit wesentlich dazu beigetragen hatten, dass der DB-Konzern zum »Global Player« wurde: DB Arriva und DB Schenker.

DB Arriva ist ein in Großbritannien angesiedelter Konzern, der mit rund 53.000 Beschäftigten in zahlreichen europäischen Ländern Bahnen und Busse des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) betreibt und Überschüsse an die Berliner DB-Konzernzentrale abführt. Die DB hatte das Unternehmen 2010 übernommen und war dabei aus kartellrechtlichen Gründen gezwungen gewesen, die deutschen Arriva-Töchter an die italienische Bahngesellschaft Trenitalia zu veräußern.

Nach unbestätigten Medienberichten haben zahlreiche Konzerne weltweit Interesse an einem Kauf von DB Arriva angemeldet. Dazu gehören Finanzinvestoren wie Lone Star, Carlyle und Apollo, denen »Heuschreckengebaren« vorgeworfen wird. Ebenso wollen private oder privatisierte ÖPNV-Betreiber wie Keolis, Go-Ahead, Stagecoach oder Transdev Teile vom Arriva erwerben. Offenbar machen Bundesrechnungshof und Bundesregierung Druck auf die DB-Spitze, um den Arriva-Verkauf bis Jahresende abzuwickeln. Der Deal soll drei bis vier Milliarden Euro einbringen. Ein Verkauf an Finanzinvestoren ist allerdings aus der Sicht der betroffenen Beschäftigten und Kunden höchst bedenklich. Dass viele private, auf maximalen Profit orientierte Verkehrsunternehmen nicht in der Lage sind, planmäßige Bus- und Bahnverbindungen zu gewährleisten, müssen derzeit Menschen bundesweit erfahren.

»Das fehlgeplante und heillos überteuerte ›Stuttgart 21‹-Projekt hat das Milliardenloch maßgeblich hervorgerufen«, sagen Kritiker des Bahnhofs- und Immobilienprojekts »Stuttgart 21« (»S 21«), die am heutigen Mittwoch vor der DB-Konzernzentrale am Potsdamer Platz ihre Forderung nach einem Ausstieg aus dem Milliardenprojekt in der Südwestmetropole bekräftigen wollen. Der geplante Tiefbahnhof diene vor allem den Baukonzernen und könne »den zum Klimaschutz nötigen Bahnbetrieb nicht einmal ansatzweise bewältigen«, warnen die Aktivisten. »So wie der Klimawandel ist auch der Kapazitätsabbau durch ›S 21‹ nicht mehr zu leugnen«, sagt Eisenhart von Loeper, Sprecher des »Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21«. Ungeachtet der fundierten Kritik an teuren innerstädtischen Megatunnelprojekten visieren jetzt Bahnmanager, Bundesregierung und die »schwarz-grüne« Koalition in Hessen das Projekt eines Fernbahntunnels für den Bahnknoten Frankfurt am Main an. Damit werden offenbar alte, vor zwei Jahrzehnten ad acta gelegte Pläne für ein »Frankfurt 21« wieder aus der Schublade geholt.