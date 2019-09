Von Hama nach Idlib

Khalil Ashawi/REUTERS Ein Mann verkauft zwischen den Trümmern in Idlib Spielzeug (25. Mai 2019)

Die Fahrt von Hama nach Khan Scheikhun dauert keine halbe Stunde. 36 Kilometer trennen die Provinzhauptstadt Hama von der Kleinstadt an der Provinzgrenze zwischen Hama und Idlib. Beide Orte liegen an der Autobahn »M 5«, die die politische Hauptstadt Damaskus mit der Wirtschaftsmetropole Aleppo verbindet. Bis 2011 war diese Strecke in knapp vier Stunden zu bewältigen, heute muss man einen Umweg weit im Osten durch einen Wüstenkorridor nehmen, um nach Aleppo zu gelangen. Die Fahrt kann bis zu sieben Stunden dauern.

Seit dem 21. August 2019 ist die Autobahn »M 5« wieder bis Khan Scheikhun befahrbar. Die bewaffneten Gruppen, die die Kleinstadt in wechselnder Zusammenstellung zwischen 2014 und 2019 kontrollierten, haben sich aus Khan Scheikhun und den umliegenden Dörfern in den Norden der Provinz Idlib zurückgezogen, um sich dort »neu zu gruppieren«. Die syrische Armee, die ihre Offensive im Süden und Osten Idlibs im Mai 2019 begonnen hatte, hat die Kontrolle übernommen. Vor dem Krieg lebten in Khan Scheikhun rund 35.000 Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit der Ernte von Weizen, Baumwolle und den kostbaren Pistazien bestritten und es zu bescheidenem Wohlstand gebracht hatten. Heute ist der Ort bis auf syrische Armeeangehörige menschenleer.

Auseinandersetzungen zwischen der »Freien Syrischen Armee« und den syrischen Streitkräften hatte es seit November 2011 gegeben. Khan Scheikhun gehört zum Bezirk von Maraat Al-Numan, das ebenfalls an der Autobahn »M 5« liegt. Beide Orte wiederum befinden sich im Einzugsbereich des Gebirges Dschebel Al-Sawija, wo 2011 mit Unterstützung der Türkei, der USA, europäischer und der Golfstaaten die ersten Trainingslager für die bewaffneten Gruppen entstanden waren. Ihr Auftrag: die Regierung in Damaskus zu stürzen und selbst die Macht zu übernehmen.

Nach acht Kriegsjahren ist der Auftrag gescheitert. Khan Scheikhun liegt zerstört und verlassen, blutige Rivalitäten haben diejenigen für sich entschieden, die dogmatisch und machtbewusst jeden Widerspruch unterdrücken und gut mit Geld und Waffen ausgerüstet sind. Dazu gehört die Nusra-Front, die sich heute »Haiat Tahrir Al-Scham« (HTS; Allianz zur Befreiung von Syrien) nennt. Sie gilt als Al-Qaida-Ableger in Syrien und ist international als Terrororganisation gelistet. Ihre Verbündeten sind Ahrar Al-Scham, Dschaisch Al-Issa und die »Brüder des Heiligen Krieges«, die Mudschaheddin.

Letztere haben ihre Vorstellung von einer »befreiten Gesellschaft« auf großen Informationstafeln in Khan Scheikhun und entlang der Verbindungsstraßen zu den umliegenden Dörfern hinterlassen. »Islam ist der rechte Weg, Demokratie ist unser Feind«, steht mit weißer Farbe auf schwarzem Hintergrund. Männer dürfen sich nicht rasieren, Frauen müssen den Hidschab tragen. »Islam ist der Weg, und Demokratie ist die Religion des Westens« steht auf anderen Tafeln. An einer Mauer steht: »Der Islamische Staat wird bleiben.« Der ordentliche Schriftzug scheint mit einer Schablone angebracht worden zu sein.

Karin Leukefeld Auf der Autobahn »M 5« von Hama nach Khan Scheikhun

»Hier wurde Giftgas freigesetzt«, erklärt mir der begleitende Offizier. »Viele Menschen starben.« Er weist auf ein großes Loch in der Straße, das angeblich durch eine Bombe der syrischen Luftwaffe entstanden sein soll. Unzählige Untersuchungen seien von russischen und syrischen Spezialkräften vorgenommen worden, um Bodenproben zu nehmen und zu verstehen, was genau sich an dem Ort Anfang April 2017 zugetragen habe. »Natürlich haben wir kein Giftgas eingesetzt. Syrien hat die Chemiewaffenkonvention 2013 unterzeichnet und alle chemischen Waffen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, übergeben. Deutschland hat sich an der Vernichtung beteiligt, selbst die USA.«

Der Offizier schweigt einen Moment, dann schlägt er vor, das Krankenhaus zu besuchen, das am äußersten Ostrand der Stadt liegt. Das Krankenhaus, das unter der Regie der »Weißhelme« stand, ist tatsächlich eine Höhle, die tief in einen Hügel hineinreicht. Drei Eingänge führen in das Labyrinth, Gänge und Räume sind mit Zement verputzt. Ein Schacht führt senkrecht durch den Berg hinauf, vermutlich um die Frischluftzirkulation zu gewährleisten. Ein Raum ist komplett gekachelt, möglicherweise ein Operationsraum. Unter der Decke führen zwei Wasserleitungen entlang, sie seien mit Tanks oben auf dem Berg verbunden, erklärt der begleitende Offizier.

Auf dem Boden liegt Schutt, aus dem Kalkstein des Hügels sind Brocken herausgebrochen. Reste medizinischer Geräte, Verpackungen und Medikamente kommen aus Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Ägypten und der Türkei. Zwischen dem Geröll liegen Notizbücher, in denen Operationen notiert wurden. Auf einem der Zettel ist zu lesen, dass ein 25jähriger Patient im November 2017 mit einer Armverletzung eingeliefert wurde, die er sich bei Kämpfen zugezogen hatte. Er wurde zur Operation aufgenommen, es folgen Blutwerte und der Name des operierenden Arztes.

Zwischen den drei Eingängen zum Höhlenkrankenhaus und der schmalen Landstraße, die vorbeiführt, liegt ein Gebäude, das komplett in sich zusammengesackt ist. Das Gebäude sei bombardiert worden, bestätigt der begleitende Offizier. Nicht das Krankenhaus. Die Erschütterung des Angriffs habe auch im Krankenhaus zu Beschädigungen geführt. »Wir bombardieren Orte, von denen aus wir angegriffen worden sind«, betont er. Das Gebäude vor dem Krankenhaus sei ein Waffenlager gewesen.