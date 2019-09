EU-Freigabe für Geschäft in Energiebranche

Brüssel. Die EU hat die Übernahme der RWE-Ökostromtochter Innogy durch den Energiekonzern Eon genehmigt. Eine Reihe von Zusagen durch Eon stelle sicher, dass der Zusammenschluss in den betroffenen Ländern »nicht zu einer geringeren Auswahl und höheren Preisen führen wird«, erklärte Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel. Kritiker der Übernahme behaupten, dass Wettbewerb und Innovation auf der Strecke bleiben werden. Eon und RWE hatten 2018 Pläne für ihre Neuausrichtung bekanntgegeben. Durch sie soll Eon in erster Linie zum Strom- und Gaslieferanten werden und RWE vor allem zum »Stromproduzenten« und Großhändler. (AFP/jW)