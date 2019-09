Weltweit Millionen Patientendaten im Netz

München. Sensible medizinische Daten von Millionen Patienten weltweit haben auf offen zugänglichen Servern gelegen, teils über Jahre hinweg. Wie der Bayerische Rundfunk am Dienstag berichtete, stammen mehr als 13.000 der entdeckten Datensätze aus der BRD von mindestens fünf verschiedenen Serverstandorten. Zu den Daten gehören etwa Aufnahmen vom Brustkrebsscreening oder zur Diagnose von Wirbelsäulenerkrankungen. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik seien die Daten nicht in krimineller Absicht abgeflossen. (dpa/jW)