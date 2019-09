World Economic Forum/ZDF Larry Fink, Gründer und Vorstandsvorsitzender, ist regelmäßig Gast beim Weltwirtschaftsforum in Davos: »Blackrock«

Blackrock

Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns

Über sechs Billionen US-Dollar verwaltet Blackrock im Auftrag seiner Kunden. Wer über so viel Geld verfügt, hat Einfluss auf Firmen, Politiker und Länder. Der Dokumentarfilm wirft einen Blick hinter die Kulissen des mächtigsten Finanzkonzerns der Welt – eine Bedrohung für uns alle.

Arte, 20.15 Uhr

Frontal 21

Klimawandel – Die Folgen für Deutschland

Was tut die Bundesrepublik konkret, um die drohenden sozialen Verwerfungen durch die Klimaverschlechterung noch abzuwenden? Die Sendung erkundet, welche Umweltbilanz das Land der vermeintlichen Ökoweltmeister wirklich aufweist. Wie passt der Anspruch, im Klimaschutz vorbildlich zu sein, mit den im Vergleich höchsten Passagierzahlen auf immer größeren Kreuzfahrtschiffen zusammen? Mit dem neuen Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur erschließt sich Deutschlands Industrie neue Absatzmärkte für Autos und Industriegüter. Im Gegenzug öffnet die Regierung Fleisch- und Sojaimporten Tür und Tor. Ein enormer Widerspruch zwischen wirtschaftlichen Interessen und Klimaschutz. Aber auch die Konsumenten sind am Interessenkonflikt beteiligt. Denn für unseren Hunger auf Fleisch stirbt in Südamerika der Regenwald.

ZDF, 21.00 Uhr

Vor der Morgenröte

Von wegen Brasilien. Wie war das eigentlich mit dem real existierenden Faschismus? Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York, Petrópolis sind vier Stationen im Exil von Stefan Zweig, die ihn trotz sicherer Zuflucht, gastfreundlicher Aufnahme und tropischer Natur keinen Frieden finden ließen. Zusammen mit seiner zweiten Frau Lotte nimmt er im Februar 1942 eine Überdosis Schlaftabletten. D/A/F 2016. Toll besetzt: Josef Hader, Barbara Sukowa, Charly Hübner. Regie: Maria Schrader.

Das Erste, 22.45 Uhr

Wachstum, was nun?

Wie zeitgemäß ist der neoliberale Mythos Wachstum angesichts der weltweiten Ressourcenknappheit? Dieser Frage geht die Dokumentation von 2014 auf den Grund und zeigt Alternativen auf, die sich bereits in der Praxis bewährt haben. In der Realität gibt es kaum Forschung, wie eine globale Wirtschaft ohne Wachstum funktionieren soll.

Arte, 23.20 Uhr