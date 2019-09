Bei Windanlagenbauer weitere Jobs verloren

Hamburg. Die Gewerkschaft IG Metall geht davon aus, dass rund 900 von den gegenwärtig noch 1.400 Beschäftigten des insolventen Windanlagenbauers Senvion ihren Arbeitsplatz verlieren werden. »Mit dem geplanten Verkauf von Teilen des Unternehmens an ›Siemens Gamesa‹ zeichnet sich nur für 500 der einstmals 1.800 Beschäftigten in Deutschland eine Übernahme durch den neuen Investor ab«, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall (Küste), am Montag in Hamburg. Der deutsch-spanische Anlagenbauer »Siemens Gamesa« soll wesentliche Teile von Senvion übernehmen.(dpa/jW)