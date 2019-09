Nach der Niederlage

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Ernüchterung: Anhänger und Mitglieder von Die Linke nach Bekanntgabe der ersten Wahlergebnisse (Dresden, 1.9.2019)

Zwei Wochen nach der Wahlniederlage der Linkspartei bei der Landtagswahl in Sachsen wird zumindest in den unteren Parteigliederungen über die Ursachen diskutiert – auch beim Stadtparteitag des Dresdner Kreisverbandes von Die Linke am Samstag. Gut 120 Mitglieder hatten sich im Plenarsaal des Rathauses eingefunden.

Den Anfang machte die Doppelspitze aus Anne Holowenko und Jens Matthis. Letzterer erklärte, man müsse endlich mehr herausstellen, was »uns von anderen Parteien grundlegend unterscheidet«. Und das sei doch vor allem, dass man die »kapitalistische Produktions- und Lebensweise« in Frage stelle. Der Neoliberalismus versage bei der Lösung der entscheidenden Aufgaben, etwa bei der Gesundheitsfürsorge und der Sicherung bezahlbaren Wohnraums. Mehrere Rednerinnen und Redner forderten die Parteimitglieder auf, ihre Aktivitäten in der außerparlamentarischen Arbeit deutlich zu verstärken. Man müsse in Vereinen, Bewegungen, in den Gewerkschaften und auf Demonstrationen wie bei »Fridays for Future« besser vernehmbar sein.

Uwe Schaarschmidt, Mitglied des Stadtvorstandes, stellte fest, dass sich Teile der Linken mehr und mehr von ihrer eigentlichen Aufgabe entfernt hätten. Sie seien aus einer »Festung gegen soziale Angriffe« zu einer »Nische ihres Führungspersonals« geworden. Emotional war der Auftritt des Vorsitzenden der Dresdner Stadtratsfraktion. André Schollbach, im November 2017 bei einer Kampfabstimmung um den Landesvorsitz gegen Antje Feiks unterlegen, entschuldigte sich bei den Mitgliedern seines Ortsverbandes dafür, dass er kein weiteres Landtagsmandat habe erringen können. Schollbach wird – wie zwölf weitere Mitglieder der Partei – sein Büro im Landtag räumen müssen. Er wolle keine »Durchhalteparolen« hören und auch keine Ratschläge, wohin sich die Linkspartei nun entwickeln müsse. Andererseits bestand er in seinem Redebeitrag und auch im Gespräch mit jW darauf, dass nun »alles auf den Prüfstand« gehöre, »Strategie, Organisation und Personal des Landesverbandes«. Wo Schollbach seine Partei gern sehen würde, machte er klar, als er in seiner Rede die Beispiele Thüringen und Bremen positiv hervorhob: »Dort sind wir sogar in der Regierung.«

Während in der Debatte über die Ursachen für das Wahldebakel die Meinungen weit auseinandergingen, herrschte in der Frage, wie es mit dem Kreisverband weitergehen solle, weitgehende Einigkeit. Schollbach stellte den Stand der Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und seiner eigenen Partei dar. Ziel sei, die 2014 begonnene Kooperation der drei Parteien fortzusetzen. Gemeinsam mit drei fraktionslosen Stadtratsmitgliedern hält »Rot-Rot-Grün« knapp die Mehrheit. Im Oktober soll das Abkommen unterschriftsreif sein. Damit begibt sich die Dresdner Linkspartei auf Stadtebene in eine Koalition mit zwei Parteien, die im Land aller Voraussicht nach zukünftig mit der CDU regieren werden. Die Wahrnehmung der Partei als Teil des Establishments, die ihr im Osten zusehends Stimmen kostet, dürfte dieser Schritt eher nicht relativieren.

Im jW-Gespräch erklärte Matthis, auch er glaube, dass die »Kenia-Koalition« auf Landesebene die Zusammenarbeit im Stadtrat »nicht unbedingt einfacher« machen werde. Aber er sehe dennoch die Chance, auf diesem Weg »progressive und soziale Akzente« in Dresden zu setzen.