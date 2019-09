AMS-Offerte: Osram empfiehlt Annahme

München. Die Chancen des österreichischen Chipherstellers AMS auf eine Übernahme von Osram sind deutlich gestiegen. AMS gibt sich nun mit einer Annahmequote von 62,5 Prozent zufrieden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bisher war die Bedingung für die 4,3 Milliarden Euro teure Übernahme eine Quote von 70 Prozent. Vorstand und Aufsichtsrat von Osram empfahlen den Aktionären, das Angebot aus finanziellen Gründen anzunehmen, erachteten aber weiterhin einen Verkauf an die Finanzinvestoren Bain und Carlyle für sinnvoller. Der Osram-Betriebsrat sprach von einem »feindlichen Akt«, das Angebot von Bain und Carlyle vom Juli hatten Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig empfohlen. (Reuters/jW)