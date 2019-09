CDU beschließt »Klimakonzept«

Berlin. Die CDU hat am Montag ihr neues »Klimakonzept« verabschiedet, das Bürger und Unternehmen dazu anhalten soll, sich klimafreundlich zu verhalten. Zentrales Element ist die Bepreisung des CO2-Ausstoßes in den Bereichen Verkehr und Gebäudeheizung über einen Emissionshandel mit Zertifikaten. Der CDU-Vorstand nahm das neue Konzept einstimmig an, wie Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer mitteilte. Darin vorgesehen ist unter anderem die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung, eine »Abwrackprämie« für Ölheizungen und der Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Zu den Kosten ihrer Vorschläge wollte die CDU zunächst keine Angaben machen. (AFP/jW)