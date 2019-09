Partei Die Linke will kostenlosen Nahverkehr

Berlin. In der Klimadebatte hat Die Linke am Montag ihr Konzept vorgelegt. Innerhalb von zwölf Jahren sollte nach Ansicht der Partei der öffentliche Nahverkehr in Deutschland flächendeckend kostenlos zu nutzen sein, Kurzstreckenflüge will Die Linke verbieten und ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Das Konzept hat der Parteivorstand am Montag nach Angaben von Koparteichefin Katja Kipping bestätigt. Die Erderwärmung müsse auf 1,5 Grad begrenzt werden. Als Sofortmaßnahme werden unter anderem freie Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln für Kinder und Jugendliche vorgeschlagen. (dpa/jW)