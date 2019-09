Madrid Dampf machen

Emilio Morenatti/AP/dpa Die Fahne »Estelada« der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung am Mittwoch in Barcelona

Mehrere hunderttausend Menschen haben am Mittwoch in Barcelona an der traditionellen Großdemonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien teilgenommen. Am Nationalfeiertag, der Diada Nacional de Catalunya, versammelten sich nach Polizeiangaben rund 600.000 Menschen auf der Plaça d'Espanya. Obwohl die Kundgebung damit kleiner war als in früheren Jahren, in denen jeweils mehr als eine Million Menschen auf die Straße gegangen waren, sprach Kataloniens Ministerpräsident Quim Torra von einem »riesigen Erfolg« der Mobilisierung. Die Demonstration sei der erste Teil der Antwort auf die bevorstehenden Urteile gegen führende Politiker der Unabhängigkeitsbewegung gewesen, sagte er.

Seit Februar stehen in Madrid zwölf Politiker vor Gericht. Neun von ihnen drohen wegen der Durchführung eines Referendums über die Selbstbestimmung Kataloniens 2017 langjährige Haftstrafen. (jW)