Türkei: Handel mit USA ausbauen

Ankara. Die Türkei will vom Handelskonflikt der USA mit China profitieren. Die Probleme zwischen den beiden Ländern würden »eine bedeutende Chance für den Handel in verschiedenen Branchen bieten«, sagte Handelsministerin Ruhsar Pekcan am Dienstag in Ankara auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem US-Amtskollegen Wilbur Ross. Demnach soll der Umfang des bilateralen Warenaustauschs auf 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr vervierfacht werden. (Reuters/jW)