Komplizen der Verbrecher

Waffen statt humanitärer Hilfe

Bei der Geberkonferenz für den Jemen im Februar 2019 wurden 2,6 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) und damit 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor, zugleich aber weit weniger als die laut UN benötigten 4,2 Milliarden Dollar, zugesagt. Geflossen sind davon allerdings bislang weniger als die Hälfte. Die laut dem humanitären Reaktionsplan des UN-Amts für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten 24,1 Millionen Menschen und damit fast 80 Prozent der jemenitischen Bevölkerung, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, können darum noch nicht einmal mit dem Nötigsten versorgt werden. Hilfsorganisationen sind sich einig, dass es sich um eine menschengemachte Katastrophe handelt, was der Grund dafür sein könnte, dass mit Saudi-Arabien und den VAE die beiden Hauptverursacher des Leids zugleich die größten Geldgeber für humanitäre Hilfe im Jemen sind, die offensichtlich meinen, sich von ihrer Verantwortung freikaufen zu können.

Die Bundesregierung hatte im Februar bei der Geberkonferenz 100 Millionen Euro zugesagt. Zugleich aber hat sie – trotz des halbherzigen und immer weiter aufgeweichten Rüstungsexportstopps nach Saudi-Arabien – allein in der ersten Hälfte des Jahres Rüstungsgüter im Wert von mehr als einer Milliarde Euro an die anderen Mitglieder der von Riad geführten Kriegsallianz genehmigt, obwohl laut Koalitionsvertrag keine Waffen an Länder geliefert werden sollen, die direkt am Jemen-Krieg beteiligt sind. Zwischen März 2018 und März 2019 wurden Rüstungsgüter im Wert von 400 Millionen Euro aus Deutschland an Staaten verschickt, die gegen den Jemen Krieg führen.

Die Organisation Oxfam hat jetzt einen Bericht vorgelegt, nach dem Großbritannien mehr als achtmal so viel durch Rüstungsdeals mit den Mitgliedsstaaten der Militärallianz verdient hat, wie das Land im gleichen Zeitraum für humanitäre Hilfe im Jemen ausgab. Die Politik der britischen Regierung sei »komplett inkohärent«, kommentierte Danny Sriskandarajah, Geschäftsführer von Oxfam. Einerseits lasse man der jemenitischen Bevölkerung lebensnotwendige Hilfe zukommen, während man zugleich den Konflikt durch die Bewaffnung von Konfliktparteien anheize.

In diesem Monat muss die Bundesregierung entscheiden, ob das gegen Riad verhängte und seitdem über Tochterunternehmen deutscher Rüstungsfirmen im Ausland sowie gemeinsame Projekte mit europäischen Partnerländern extensiv umgangene Embargo verlängert wird. Die von Oxfam aufgemachte Gleichung wird in ihren Erwägungen trotz ihrer Übertragbarkeit wohl kaum eine Rolle spielen. (wd)