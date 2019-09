Library of Congress/arte Uncle Sam auf einem US-amerikani­schen Rekrutierungsplakat aus dem Ersten Weltkrieg: »Propaganda«

Propaganda: Wie man Lügen verkauft

Alles Lüge? Viel Lüge jedenfalls! Der vielfach preisgekrönte Dokumentarfilmer Larry Weinstein beschäftigt sich mit der Kunst, zu täuschen und damit Meinungen zu lenken. Und er stellt fest: Propaganda und Manipulation sind keine Erfindungen der Neuzeit, sie lassen sich schon in den ersten Höhlenmalereien nachweisen. Und wenn wir neuesten Publikationen über die Geschichte der Spionage glauben, dann wussten CIA und KGB alles voneinander – und fast nichts von der Realität in den jeweiligen Ländern. D/CDN 2019.

Point Alpha: Der heißeste Punkt des Kalten Krieges

Die Vernichtung der beiden deutschen Staaten in einem Atomkrieg – sie hätte hier begonnen, im Südwesten Thüringens, an der Grenze zu Hessen, nahe der Stadt Geisa. Point Alpha, ein kleiner Beobachtungspunkt der U. S. Army in der Rhön, ist heute einer der authentischsten Erinnerungsorte des Kalten Krieges. Er wäre im 3. Weltkrieg Schauplatz der ersten vernichtenden Schlacht zwischen NATO und Warschauer Vertrag geworden. Taktische Atomwaffen inklusive. Diesen Ort würde es ohne den Thüringer Berthold Dücker nicht mehr geben. Die Sendung porträtiert ihn – und das geplante Erstschlagsziel.

Das Märchen von der Inklusion

Eine Bilanz nach zehn Jahren

Einige Bundesländer haben die Inklusion seit 2009 in der Schule radikal umgesetzt. In Bremen besuchen jetzt mehr als 80 Prozent aller Kinder mit einem Handicap eine Schule zusammen mit Mädchen und Jungen ohne Behinderung. Ob das so gut ist, wie es klingt, darüber gibt es große Uneinigkeit. Diese Reportage wirft einen Blick auf das Miteinbezogensein in der Schule, im Arbeitsleben und im Alltag. Und das ist sehr gut – und die Frage, die immer mitgestellt werden muss, lautet: Sind die Eltern sogenannter gesunder Kinder bereit mitzumachen, damit die sogenannten behinderten in Gemeinschaft aufwachsen können? D 2018.

Nachtsicht: Von der Verantwortung der Eliten

Tja, die Eliten. Was macht man mit ihnen? Wie bringt man sie dazu, nicht immer den asozialsten Weg zu wählen? Und sind sie schuld am Elend oder nicht doch der Kapitalismus? Mal sehen, welche Fragen hier überhaupt aufgeworfen werden.

