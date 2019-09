Tote Winkel

Friso Gentsch/dpa Hörstück der Stunde ist ein Straßenverkehrsdrama

Fernsehwerbung im Radio? Ja, Hendrik von Holtum hat sich für sein Feature »Da weiß man, was man hat« (SWR 2018; Di., 22 Uhr, DLF Kultur) der Tonspuren von TV-Spots bemächtigt, sie auseinandergeschnippelt und neu zusammengesetzt. Die »akustische Tortenschlacht« greift Slogans von 1945 bis heute auf und veranlasst zum genauen Hinhören.

Bei einer Psychotherapie sollte der Patient am Ende einer Sitzung nicht tot umfallen. Wenn doch, ist etwas verkehrt gelaufen. In Tom Peuckerts ARD-Radiotatort »Psychotrop« (RBB 2019; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2, Wdh. Mo., 22 Uhr, RBB Kultur u. a.) wird einer Therapiegruppe durch einen Arzt deutlich zuviel MDMA und LSD verabreicht.

Die Pianistin und Komponistin Ulrike Haage widmet sich im Stück »Geld – nach Texten von Gertrude Stein« (DLF 2016; Do., 19 Uhr, WDR 3) der berühmten Kunstsammlerin und Literatin. Steins Texte ergänzt Haage um die Klänge zweier Flügel, von denen einer mit Münzen und Scheinen präpariert ist. Klimperklimper.

Einen Kurzlehrgang in Sachen Öffentlichkeitsarbeit bietet Edward Bernays’ »Propaganda« (WDR 2017; Do., 22 Uhr, DLF Kultur). Vom Familienunternehmer bis zum angehenden Diktator – jeder kann hier was lernen.

Die Epidemiologin Lou Becker ermittelt in Nicole Bachmanns Stück »Die Bewächter« (SRF 2019; Ursendung Fr., 20 Uhr, SRF 1). Der ungewöhnliche Berufshintergrund erklärt sich durch den Einsatzort: In einem alten Baseler Hochhaus werden reihenweise Bewohner krank und keiner weiß, warum. Klingt ein bisschen nach »Dr. House«.

Ein neues Stück von Hannah Hofmann und Sven Lindholm kommt etwa zeitgleich: »Die 13. Fee – Was Mon Chéri meiner Mutter wirklich bedeutet« (DLF/WDR/NDR 2019; Fr., 20 Uhr, DLF). Es geht darin um das Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern – das Autorenduo hat den Interviewten Anonymität zugesichert und viel verborgenen Hass zutage gefördert. Den Abend komplettiert Elfriede Jelineks Hörspiel »Das Licht im Kasten« (BR 2017; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) – ein akustische Annäherung an die auf Seh- und Tastsinn ausgerichtete Modewelt.

Nach einem neuen Narrativ abseits von Neoliberalismus oder Nationalismus schaut sich Julia Fritzsche um. Ihr Feature heißt »Das Gute Leben für alle! Suche nach einer neuen Erzählung« (BR 2019; Sa., 13 Uhr und So., 21 Uhr, Bayern 2). Von der Utopie zur real existierenden Dystopie des »Humboldt-Forums« geht es in Lorenz Rollhäusers »Haus der weißen Herren« (DKultur 2017; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur).

Karpfen füttert man mit Schinkenbroten. Zumindest, wenn sie sprechen können und freundlich fragen. Falls dann allerdings Hacker die Barriere zum eigenen Hirn (mit Internetzugang selbstverständlich) durchbrechen, steht man unter Umständen da wie gelähmt und muss selbst gefüttert werden. Gut, wenn man da in einer stabilen Beziehung lebt! Daran arbeitet Wolfgang, Hauptfigur in Frank Spilkers Sci-Fi-Hörspiel »Zwei ohne Musik« (WDR 2017; So., 17 Uhr, WDR 5).

Ein Antiaggressionstraining absolviert ein leidenschaftlicher Radfahrer im Straßenverkehrsdrama »Tote Winkel« von Hermann Bohlen (WDR 2019; Sa., 20 Uhr, SRF2 Kultur), gewissermaßen das Hörstück zur Stunde. In Rückblicken erfährt man, wie der Choleriker rot sah und einen Porschefahrer verprügelte.

Eine Theaterbearbeitung der Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch ist »Ein paar Dutzend Worte – Eine Reise von Köln nach Brest und Minsk« (DLF/Theater im Bauturm, Köln/Kryly Khalopa Theate 2019; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF). Und ein Beitrag zur Debatte um sexualisierte Gewalt kommt mit Bettina Wilperts Hörspiel »Nichts, was uns passiert« (WDR 2019; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Mo., 23 Uhr, 1Live).