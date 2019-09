»Gelbwesten« treten bei Kommunalwahl an

Paris. Anhänger der französischen Protestbewegung der »Gelbwesten« wollen bei der Pariser Kommunalwahl im kommenden Jahr antreten. Eine Gruppe um den Aktivisten Thierry Paul Valette gab am Montag offiziell ihre Kandidatur bekannt. Die Liste entsteht unter dem Namen »Front Jaune Citoyen Paris 2020« (Gelbe Bürgerfront Paris 2020). Sie will sich in Paris für Themen wie Umweltschutz, Sicherheit und den Kampf gegen die Armut stark machen, wie es in einer Erklärung heißt. Die Pariser Kommunalwahl findet im kommenden Mai statt. Die Protestbewegung erhält derzeit wieder Zulauf: Am Samstag gingen mit dem Ende der Sommerferien landesweit wieder Tausende Menschen auf die Straße. (AFP/jW)