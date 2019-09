Verteidigungsministerin Frankreichs in Moskau

Moskau. Erstmals seit Jahren haben sich die Verteidigungsminister Russlands und Frankreichs wieder zu direkten Gesprächen getroffen. Bei einem Besuch am Montag in Moskau bot Sergej Schoigu seiner französischen Kollegin Florence Parly eine engere Zusammenarbeit an, wie sein Ministerium mitteilte. Moskau sei in dem Maße dazu bereit, wie das französische Militär dies wolle. Die »strategischen Beziehungen« sollten neue Impulse bekommen. (dpa/jW)